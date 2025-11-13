Вночі ЗС РФ тероризували Україну дронами: які були цілі атаки (фото, відео)

Вночі ЗС РФ атакували критичну інфраструктуру на Одещині. Також було гучно у селищі Васильківка на Дніпровщині, але місцева влада не коментувала наслідки ймовірних влучань.

Вночі на 13 листопада ЗС РФ атакували безпілотниками місто Арциз. Пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури — адміністративне приміщення та ремонтні цехи. В Одеській обласній прокуратурі заявили про розслідування за фактами воєнних злочинів.

"Від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції", — додала пресслужба.

У Telegram-каналі "Труха" інформували, що на Васильківку летіли 15 "Шахедів", а згодом — ще 10. Потім у соцмережах почали публікувати відео ударів по населеному пункту. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук лише заявив, що у регіоні "мінус" шість ворожих дронів. Про наслідки можливих влучань у Васильківці з офіційних джерел не відомо.

Відео дня

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях підкреслив, що у місті "недобрий ранок", адже напередодні ввечері чотири БпЛА типу "Герань-2" вдарили по території регіонального ландшафтного парку "Словкурорт".

Фото наслідків удару по Слов'янську Фото: Фейсбук Вадим Лях

"Пошкоджено і зруйновано адмінбудівлі. На щастя, без постраждалих", — повідомив Лях.

Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко заявив, що ЗС РФ зможуть запустити тисячу БпЛА за одну ніч ще до кінця року.

Зранку 12 листопада Харків атакували три БпЛА типу "Герань-2", скеровані по Холодногірському району. Місцеві ділились, що "прильоти були страшні".