Атака "Герань-2" по Харкову: місцеві розповіли про "страшні прольоти" і пожежу (відео)

За даними Харківської обласної військової адміністрації, зранку ЗС РФ запустили по Харкову три безпілотника. Місцева жителька Інна розповіла, що якраз нещодавно відновила вікна після попереднього удару.

Журналісти побували на місці події та показали наслідки атаки. Місцева мешканка поділилась з ними, що тільки поремонтувала вікна. Вона має лежачу маму, якій 92 роки. Про це відомо з відео, опублікованого "Радіо Свобода" 12 листопада.

"От знову таке. Оце о 9:20 десь трапилося, три прольоти були страшні. Просто там таке було зарево і вогонь — ну просто жахливо", — підкреслила Інна.

Місцевий мешканець Андрій розповів, що спочатку почув наближення дрона, а після цього прогримів вибух. Влучання він особисто не бачив.

"Тільки вибухи чув, та й все. А так, більше я нічого не бачив. Вийшли, а тут вже пожежа горить", — пояснив чоловік.

Відео дня

Удар по Харкову 12 листопада: що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував, що ЗС РФ скерували три дрони типу "Герань-2" по Холодногірському району. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, і четверо з них госпіталізовані. Ще двох людей працівники ДСНС врятували із заблокованих квартир.

"Пошкоджено цивільне підприємство, а також розташовані поруч житлові будинки. Сталося загоряння двох будівель: одну пожежу вже ліквідували, другу — локалізовано", — зазначав Синєгубов станом на 11:42.

Він закликав жителів Харкова й області не ігнорувати повітряну тривогу, а ховатись в укриттях.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про госпіталізацію двох постраждалих — 68-річного чоловіка та 60-річної жінки. Також, з його слів, допомогу на місці отримала 77-річна жінка з легкими пораненнями.

Вночі вибухи гриміли в Одесі. У Повітряних силах інформували про наближення ворожого БПЛА, запущеного з Чорного моря. Згодом у соцмережах заявили відео пожежі у житловому будинку, куди нібито влучив дрон.