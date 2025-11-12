Атака "Герань-2" по Харькову: местные рассказали о "страшных пролетах" и пожаре (видео)

По данным Харьковской областной военной администрации, утром ВС РФ запустили по Харькову три беспилотника. Местная жительница Инна рассказала, что как раз недавно восстановила окна после предыдущего удара.

Журналисты побывали на месте происшествия и показали последствия атаки. Местная жительница поделилась с ними, что только поремонтировала окна. Она имеет лежачую маму, которой 92 года. Об этом известно из видео, опубликованного "Радио Свобода" 12 ноября.

"Вот опять такое. Вот в 9:20 где-то случилось, три пролета были страшные. Просто там такое было зарево и огонь — ну просто ужасно", — подчеркнула Инна.

Местный житель Андрей рассказал, что сначала услышал приближение дрона, а после этого прогремел взрыв. Попадание он лично не видел.

"Только взрывы слышал, да и все. А так, больше я ничего не видел. Вышли, а тут уже пожар горит", — пояснил мужчина.

Удар по Харькову 12 ноября: что известно

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что ВС РФ направили три дрона типа "Герань-2" по Холодногорскому району. В результате атаки пострадали пять человек, и четверо из них госпитализированы. Еще двух человек работники ГСЧС спасли из заблокированных квартир.

"Повреждено гражданское предприятие, а также расположенные рядом жилые дома. Произошло возгорание двух зданий: один пожар уже ликвидировали, второй — локализован", — отмечал Синегубов по состоянию на 11:42.

Он призвал жителей Харькова и области не игнорировать воздушную тревогу, а прятаться в укрытиях.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о госпитализации двух пострадавших — 68-летнего мужчины и 60-летней женщины. Также, по его словам, помощь на месте получила 77-летняя женщина с легкими ранениями.

Ночью взрывы гремели в Одессе. В Воздушных силах информировали о приближении вражеского БПЛА, запущенного с Черного моря. Впоследствии в соцсетях заявили видео пожара в жилом доме, куда якобы попал дрон.