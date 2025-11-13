Ночью ВС РФ терроризировали Украину дронами: какие были цели атаки (фото, видео)

Ночью ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру в Одесской области. Также было громко в поселке Васильковка в Днепровской области, но местные власти не комментировали последствия вероятных попаданий.

Ночью на 13 ноября ВС РФ атаковали беспилотниками город Арциз. Повреждения получил объект критической инфраструктуры — административное помещение и ремонтные цеха. В Одесской областной прокуратуре заявили о расследовании по фактам военных преступлений.

"От вражеской атаки никто из людей не пострадал. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции", — добавила пресс-служба.

В Telegram-канале "Труха" информировали, что на Васильковку летели 15 "Шахедов", а затем — еще 10. Затем в соцсетях начали публиковать видео ударов по населенному пункту. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук лишь заявил, что в регионе "минус" шесть вражеских дронов. О последствиях возможных попаданий в Васильковку из официальных источников не известно.

Відео дня

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях подчеркнул, что в городе "недоброе утро", ведь накануне вечером четыре БПЛА типа "Герань-2" ударили по территории регионального ландшафтного парка "Славкурорт".

Фото последствий удара по Славянску Фото: Фейсбук Вадим Лях

"Повреждены и разрушены админздания. К счастью, без пострадавших", — сообщил Лях.

Напомним, волонтер Сергей Стерненко заявил, что ВС РФ смогут запустить тысячу БПЛА за одну ночь еще до конца года.

Утром 12 ноября Харьков атаковали три БПЛА типа "Герань-2", направленные по Холодногорскому району. Местные делились, что "прилеты были страшные".