"Вполне реальный сценарий": Россия способна запустить тысячу БпЛА за ночь до конца года, — Стерненко

Россия способна проводить сверхмасштабные удары ударными беспилотниками — по оценке общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко, враг теоретически может выпустить до тысячи аппаратов за одну ночь. Стерненко убежден, что такой сценарий реалистичен и может реализоваться до конца 2025 года, а возможно даже раньше.

В обширном интервью для ТСН Сергей Стерненко подробно объяснил основания своей оценки: современная российская тактика опирается на массовость применения ударных БПЛА, и именно это делает их действие особенно опасным. Враг объединяет различные типы аппаратов — в частности "Шахеды" и имитаторные платформы типа "Гербер" — которые используются не только для поражения целей, но и как разведывательные и ретрансляционные носители. По словам Стерненко, уже случались эпизоды, когда за одну ночь запускали по несколько сотен дронов; имеющиеся запасы и развернутые платформы позволяют теоретически довести количество запусков до тысячи в рамках одной операции. Главная опасность заключается не в характеристиках отдельного "Шахеда", а в массовом характере ударов: когда на одну цель направлены десятки или сотни аппаратов, традиционные системы ПВО значительно теряют эффективность и рискуют быть перегруженными.

Стерненко отметил, что современные беспилотники приобрели мультифункциональность — их используют как для наведения и разведки, так и как ретрансляторы, что повышает координацию и устойчивость атак. Поскольку россияне уже демонстрировали запуски по 200-300 аппаратов за ночь, а сообщения о больших складах "Шахедов" на оккупированных территориях свидетельствуют о наличии больших запасов, сценарий очень массированного применения выглядит правдоподобным. В таких условиях даже численно более слабые средства ПВО могут оказаться неэффективными из-за высокой плотности вражеских целей.

Что касается ответных мер защиты, Стерненко отметил несколько ключевых направлений. Во-первых, необходимо развивать системы дроновой противовоздушной обороны — платформы-перехватчики, которые способны поражать вражеские БПЛА без использования ценных зенитных ракетных боеприпасов. Во-вторых, важным является поражение логистических цепей противника: уничтожение производственных мощностей, складов и пусковых площадок может значительно снизить возможности противника по массовым запускам.

Для этого, по его словам, нужны дальнобойные высокоточные средства и надежные разведывательные данные — удары должны носить внезапный характер, чтобы враг не успел эвакуировать или переместить технику и запасы. Стерненко также подчеркнул, что обнаружение и поражение пунктов запуска осложняется тем, что противник применяет различные конфигурации пусков — от стационарных площадок до мобильных автомобильных платформ, а иногда дроны запускают с открытого поля или с дороги, что делает их обнаружение традиционными средствами почти невозможным.

Он отметил, что для достижения заметного эффекта нужна интегрированная стратегия: одновременное наращивание возможностей перехвата беспилотников, усиление разведки для своевременного выявления производственных и складских объектов противника, а также обеспечение страны дальнобойными и высокоточными средствами поражения. Без сочетания этих шагов, по его мнению, возможность повторения массированных атак будет оставаться высокой, ведь именно численность "Шахедов" и подобных платформ дает противнику оперативное преимущество для прорыва имеющихся рубежей воздушной защиты.

