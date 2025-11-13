Тактика США не дозволяти ескалації допоможе Україні перемогти у війні — The Washington Post

Україна зможе здобути перемогу у війні проти Росії, не здійснюючи додаткову ескалацію. Цьому може допомогти специфічна тактика США.

Зокрема, таким прикладом можна вважати рішення президента США Дональда Трампа не надсилати до України ракети Tomahawk, про постачання яких просив Володимир Зеленський. Про це пише у своїй колонці для The Washington Post генеральний директор Magellan Investment Holdings та голова правління фірми стратегічної розвідки Arcanum Рон Вахід.

Рон відвідав Україну, де побував в Покровську, де він побачив, як українські військові тримають оборону попри переважаючі сили росіян. Крім того Ваxід зміг особисто поспілкуватися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який переконав його, що Покровськ, якщо він врешті-решт буде окупованим, дорого коштуватиме Росії — і що Росія продовжуватиме рясно кровоточити, просуваючись по кожному додатковому метру української землі.

Він наголошує, що США мають зосередитися не на наданні ракет Tomahawk, які важко буде розгорнути швидко, а на на постачанні зброї, яку можна негайно розгорнути. Разом із цим важливо посилити економічний тиск, щоб змусити Москву погодитися на припинення бойових дій шляхом перемовин.

Експерт наголошує, що Україна вже зараз демонструє свою адаптивність. Так, українські далекобійні безпілотники завдали ударів глибоко всередині Росії. Також він відзначає "зухвалу" операцію "Павутина", в якій українські розвідувальні служби безпілотниками вивели з ладу приблизно 34% російських бомбардувальників, поки ті перебували на землі.

"А операції з морськими безпілотниками зробили Чорноморський флот РФ безсилим. США повинні допомогти посилити ці нові сильні сторони. Співпраця в галузі інновацій у цьому секторі не лише допомагає Україні в її боротьбі сьогодні, але й навчає урокам, які формують те, як американські військові протистоятимуть супротивникам у майбутньому", — наголошує Вахід.

Він зазначає, що Україні потрібні засоби, які зможуть зупинити просування РФ на суші, а також допоможе відбивати атаки у повітрі. Прикладом він називає ракету з розширеною дальністю дії (ERAM), яка сумісна з українськими винищувачами F-16, і має дальність ураження приблизно 280 миль. Також він відзначає німецькі крилаті ракети Taurus, наголошуючи, що ця зброя дасть Україні можливість уражати російські війська, що просуваються, логістичні вузли, лінії постачання та командні центри, що безпосередньо підриває здатність Росії підтримувати наступальні операції.

Окремо Вахід відзначає санкції проти найбільших російських нафтових компаній. На його думку, логічним наступним кроком буде ​​запровадження вторинних санкцій, які б відбили бажання іноземних компаній купувати російську нафту.

Експерт припускає, що для початку переговорів Україна могла б запропонувати структуру управління окупованим Донбасу за зразком Страсноп'ятничної Угоди — мирна угода з метою припинення конфлікту в Північній Ірландії, укладена 10 квітня 1998 року між урядами Республіки Ірландії та Великої Британії. Вона визначила, що Північна Ірландія залишилася частиною Великої Британії, але в майбутньому населення краю матиме право більшістю голосів вирішити питання об'єднання острова.

Згідно з таким планом, на думку Вахіда, Донбас мав би залишитися у складі України, але зі значною місцевою автономією, гарантованим захистом мов та адміністрацією, що підтримується багатонаціональними миротворчими силами. Це запобігло б перетворенню ситуації в регіоні на заморожений конфлікт, водночас відновило б територіальну цілісність України в цьому регіоні.

"Незалежно від остаточного результату переговорів, прийняття будь-якого територіального компромісу має поєднуватися із забезпеченням довгострокового майбутнього України з гарантією безпеки та економічною інтеграцією із західними партнерами. Участь Америки в будь-якій такій домовленості є обов'язковою. А щоб закріпити за собою Сполучені Штати, особливо як економічного партнера, Україна повинна провести реформи", — зазначив Вахід.

Він резюмує, що правильне поєднання військової допомоги, цілеспрямованих санкцій та скоординованої дипломатії може забезпечити позицію України, не провокуючи неконтрольовану ескалацію.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Путіну потрібен Покровськ як аргумент для Трампа.