Украина сможет одержать победу в войне против России, не осуществляя дополнительную эскалацию. Этому может помочь специфическая тактика США.

В частности, таким примером можно считать решение президента США Дональда Трампа не отправлять в Украину ракеты Tomahawk, о поставках которых просил Владимир Зеленский. Об этом пишет в своей колонке для The Washington Post генеральный директор Magellan Investment Holdings и председатель правления фирмы стратегической разведки Arcanum Рон Вахид.

Рон посетил Украину, где побывал в Покровске, где он увидел, как украинские военные держат оборону несмотря на превосходящие силы россиян. Кроме того, Вахид смог лично пообщаться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который убедил его, что Покровск, если он в конце концов будет оккупирован, дорого будет стоить России — и что Россия будет продолжать обильно кровоточить, продвигаясь по каждому дополнительному метру украинской земли.

Он отмечает, что США должны сосредоточиться не на предоставлении ракет Tomahawk, которые трудно будет развернуть быстро, а на поставке оружия, которое можно немедленно развернуть. Вместе с этим важно усилить экономическое давление, чтобы заставить Москву согласиться на прекращение боевых действий путем переговоров.

Эксперт отмечает, что Украина уже сейчас демонстрирует свою адаптивность. Так, украинские дальнобойные беспилотники нанесли удары глубоко внутри России. Также он отмечает "дерзкую" операцию "Паутина", в которой украинские разведывательные службы беспилотниками вывели из строя примерно 34% российских бомбардировщиков, пока те находились на земле.

"А операции с морскими беспилотниками сделали Черноморский флот РФ бессильным. США должны помочь усилить эти новые сильные стороны. Сотрудничество в области инноваций в этом секторе не только помогает Украине в ее борьбе сегодня, но и учит урокам, которые формируют то, как американские военные будут противостоять противникам в будущем", — отмечает Вахид.

Он отмечает, что Украине нужны средства, которые смогут остановить продвижение РФ на суше, а также поможет отражать атаки в воздухе. Примером он называет ракету с расширенной дальностью действия (ERAM), которая совместима с украинскими истребителями F-16, и имеет дальность поражения примерно 280 миль. Также он отмечает немецкие крылатые ракеты Taurus, подчеркивая, что это оружие даст Украине возможность поражать российские войска, продвигающиеся логистические узлы, линии снабжения и командные центры, что непосредственно подрывает способность России поддерживать наступательные операции.

Отдельно Вахид отмечает санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. По его мнению, логичным следующим шагом будет введение вторичных санкций, которые бы отбили желание иностранных компаний покупать российскую нефть.

Эксперт предполагает, что для начала переговоров Украина могла бы предложить структуру управления оккупированным Донбассом по образцу Страстнопятничного Соглашения — мирное соглашение с целью прекращения конфликта в Северной Ирландии, заключенное 10 апреля 1998 года между правительствами Республики Ирландии и Великобритании. Оно определило, что Северная Ирландия осталась частью Великобритании, но в будущем население края будет иметь право большинством голосов решить вопрос объединения острова.

Согласно такому плану, по мнению Вахида, Донбасс должен был бы остаться в составе Украины, но со значительной местной автономией, гарантированной защитой языков и администрацией, поддерживаемой многонациональными миротворческими силами. Это предотвратило бы превращение ситуации в регионе в замороженный конфликт, одновременно восстановило бы территориальную целостность Украины в этом регионе.

"Независимо от окончательного результата переговоров, принятие любого территориального компромисса должно сочетаться с обеспечением долгосрочного будущего Украины с гарантией безопасности и экономической интеграцией с западными партнерами. Участие Америки в любой такой договоренности является обязательным. А чтобы закрепить за собой Соединенные Штаты, особенно как экономического партнера, Украина должна провести реформы", — отметил Вахид.

Он резюмирует, что правильное сочетание военной помощи, целенаправленных санкций и скоординированной дипломатии может обеспечить позицию Украины, не провоцируя неконтролируемую эскалацию.

