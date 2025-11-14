ЗС РФ отримали нові ТОС-1А "Солнцепек" із поліпшеним захистом від дронів: оцінка аналітиків

Російський "Уралвагонзавод" 13 листопада оголосив про відправку нової партії важких вогнеметних систем ТОС-1А "Солнцепек" у російські війська. Ключовим нововведенням у системі є інтеграція модернізованого комплексу захисту від безпілотників, розробленого "з урахуванням досвіду бойового застосування".

Серійні вироби були допущені до передачі тільки після повного циклу польових випробувань, які підтвердили надійність усіх механізмів і приладів. Про це повідомила пресслужба корпорації "Ростех". А відео з випробуваннями модернізованої системи ТОС-1А було опубліковано на каналі "Уралвагонзавода".

Коментуючи новину, оглядачі профільного видання Army Recognition зазначили, що Росія продовжує зміцнювати потенціал важкої вогневої підтримки на українському напрямку, і не збирається його скорочувати.

Зброя РФ — чим небезпечні ТОС-1А "Солнцепек"

Аналітики пишуть, що ТОС-1А залишається спеціалізованою важкою вогнеметною системою на базі танкового шасі Т-72, призначеною для вогневої підтримки на ближніх і середніх дистанціях. Комплекс застосовує некеровані реактивні снаряди термобаричної та осколково-фугасної дії на дальностях від кількох сотень метрів до шести кілометрів. Одночасний залп здатний покривати площу до 40 000 кв. м, що робить систему інструментом швидкого ураження укріплених опорних пунктів, командних постів БПЛА, скупчень живої сили і техніки.

Також зазначається, що включення нового комплексу протидії безпілотникам в останню партію підкреслює зміну пріоритетів: російські фахівці визнають, що БПЛА стали однією з головних загроз для цінних систем вогневої підтримки. Таким чином, захист "Солнцепека" від розвідувально-ударних і атакувальних дронів має підвищити живучість комплексу під час роботи на мінімальних дистанціях для підтримки штурмових підрозділів.

Однією з ключових переваг концепції ТОС-1А "Ростех" називає поєднання захищеного танкового шасі, високої щільності вогню і короткого часу розгортання. При цьому паралельно завершується модернізація варіанту ТОС на базі танка Т-80, який має отримати збільшену дальність стрільби, підвищену точність і вищий ступінь автоматизації.

Основні характеристики ТОС-1А

Шасі: Т-72

Число напрямних: 24 (варіант ТОС-1А)

Дальність стрільби: від 400 м до 6 км (залежно від типу боєприпасу)

Тип боєприпасів: термобаричні та осколково-фугасні НУРС

Площа ураження залпом: до 40 000 кв. м

Екіпаж: 3 людини

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ отримали нову наземну бойову систему, яку в російських джерелах називають "міні-солнцепек". Це роботизований комплекс зі встановленим бойовим модулем реактивної зброї типу РПО-А "Шмель".