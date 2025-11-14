ВС РФ получили новые ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенной защитой от дронов: оценка аналитиков

Российский "Уралвагонзавод" 13 ноября объявил об отправке новой партии тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в российские войска. Ключевым новшеством в системе является интеграция модернизированного комплекса защиты от беспилотников, разработанного “с учетом опыта боевого применения”.

Серийные изделия были допущены к передаче только после полного цикла полевых испытаний, подтвердивших надежность всех механизмов и приборов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Ростех". А видео с испытаниями модернизированной системы ТОС-1А было опубликовано на канале "Уралвагонзавода".

Комментируя новость обозреватели профильного издания Army Recognition отметили, что Россия продолжает укреплять потенциал тяжелой огневой поддержки на украинском направлении, и не собирается его сокращать.

Оружие РФ — чем опасны ТОС-1А "Солнцепек"

Аналитики пишут, что ТОС-1А остается специализированной тяжелой огнеметной системой на базе танкового шасси Т-72, предназначенной для огневой поддержки на ближних и средних дистанциях. Комплекс применяет неуправляемые реактивные снаряды термобарического и осколочно-фугасного действия на дальностях от нескольких сотен метров до шести километров. Одновременный залп способен покрывать площадь до 40 000 кв. м, что делает систему инструментом быстрого поражения укрепленных опорных пунктов, командных постов БПЛА, скоплений живой силы и техники.

Также отмечается, что включение нового комплекса противодействия беспилотникам в последнюю партию подчеркивает изменение приоритетов: российские специалисты признают, что БПЛА стали одной из главных угроз для ценных систем огневой поддержки. Таким образом, защита "Солнцепека" от разведывательно-ударных и атакующих дронов должна повысить живучесть комплекса при работе на минимальных дистанциях для поддержки штурмовых подразделений.

Одним из ключевых преимуществ концепции ТОС-1А "Ростех" называет сочетание защищенного танкового шасси, высокой плотности огня и короткого времени развертывания. При этом параллельно завершается модернизация варианта ТОС на базе танка Т-80, который должен получить увеличенную дальность стрельбы, повышенную точность и более высокую степень автоматизации.

Основные характеристики ТОС-1А

Шасси: Т-72

Число направляющих: 24 (вариант ТОС-1А)

Дальность стрельбы: от 400 м до 6 км (в зависимости от типа боеприпаса)

Тип боеприпасов: термобарические и осколочно-фугасные НУРС

Площадь поражения залпом: до 40 000 кв. м

Экипаж: 3 человека

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ получили новую наземную боевую систему, которую в российских источниках называют "мини-солнцепек". Это роботизированный комплекс с установленным боевым модулем реактивного оружия типа РПО-А "Шмель".