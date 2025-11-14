Кінець епохи підводних човнів-невидимок: як субмарини США можуть втратити перевагу

Військово-морські сили Сполучених Штатом Америки поки що утримують лідерство під водою, але розвиток неакустичних засобів виявлення згодом помітно зменшить можливості підводних човнів, пояснили аналітики. Субмарини зможуть виявити за допомогою синьо-зелених лазерних променів, збурень у магнітному полі та біолюмінесценції морських мікроорганізмів.

Американські підводні човни (АПЧ) протягом десятиліть зберігали технологічну перевагу в галузі скритності — субмарини було не так просто виявити. Але ера підводних човнів-невидимок все ж добігає кінця. Про це йдеться в аналітичному матеріалі президента Центру військової модернізації Warrior Maven Кріса Осборна.

Саме акустична перевага, переконаний аналітик, стала фундаментом тактичної та стратегічної переваги ВМС США під водою: американські АПЧ можуть діяти ближче до противника, довше залишатися непоміченими та виконувати завдання в зонах підвищеного ризику, де надводні кораблі або літаки швидко потрапляють під спостереження радарів, супутників і оптико-електронних систем.

Однак поява нових сенсорів, здатних фіксувати збурення магнітного поля, біолюмінесценцію, внутрішні хвилі, теплові сліди і лазерні відбиття, створює потенційні загрози навіть для найменш гучних американських АПЛ.

Технології неакустичних сенсорів

Осборн посилається на аналітичну роботу Naval Submarine League "Неакустичні засоби виявлення підводних човнів", де зазначено, що противники активно розвивають технологічні напрямки, які раніше вважалися нішевими. Насамперед ідеться про датчики магнітних аномалій (MAD), здатних фіксувати локальні збурення магнітного поля Землі від сталевих корпусів субмарин. Навіть при використанні немагнітних матеріалів магнітна сигнатура зберігається, якщо не проводити регулярного розмагнічування. За даними дослідження, сучасні MAD здатні виявляти АПЛ на кілометрових дистанціях.

Американський підводний човен Montana SSN 794 Фото: wiki

Іншим напрямком загроз є біолюмінесцентне світіння морських організмів, що виникає через збурення в прикордонному шарі води навколо рухомої субмарини. Цей слід може бути помітний з повітря або навіть із космосу.

Окрему категорію ризиків становлять поверхневі та внутрішні хвилі, що виникають під час руху підводних човнів на малій глибині. Радіолокаційні станції здатні фіксувати найменші зміни в текстурі водної поверхні, хоча погодні умови залишаються серйозним чинником, що обмежує ефективність таких методів.

Теплові датчики також можуть виявляти зміну температури водної поверхні, спричинену змішанням холодних шарів під час руху субмарини. Це створює інфрачервоний "слід", аналогічно тому, як ІЧ-системи фіксують реактивні літаки.

Лазерне виявлення: виклик для підводного стелсу

Найбільш значним потенційним проривом аналітики називають лазерне виявлення. Синьо-зелений спектр лазерного світла здатний проникати на значну глибину, відбиватися від підводних об'єктів і повертатися до приймача. Вимірювання часу проходження імпульсу дає змогу алгоритмам визначати відстань до цілі з високою точністю.

Хоча технологія поки що не розрізняє біологічні об'єкти і субмарини, її подальший розвиток може радикально змінити концепцію скритності підводних сил, підкреслює Осборн. Саме лазерні системи, на думку експертів, здатні стати основою майбутніх засобів неакустичного виявлення, які доповнять або в окремих випадках замінять традиційні гідроакустичні методи.

Попри зростаючі загрози, ВМС США продовжують інвестувати в модернізацію стелс-технологій, інтеграцію безпілотних систем і вдосконалення малошумних рішень. Однак поява широкого спектра нових сенсорів нагадує: епоха абсолютної підводної невидимості поступово добігає кінця.

Нагадаємо, Військово-морський флот США оснастив підводний човен класу Virginia унікальною руховою установкою з магнітогідродинамічним приводом. Ця система обіцяє зробити революцію в підводній війні, зробивши підводні човни практично невидимими.