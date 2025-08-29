У США назрівають проблеми з ядерною тріадою: що відбувається з підводними човнами Columbia, — експерти

У США 28 серпня відбулося закладення другого атомного підводного човна (АПЧ) стратегічного призначення класу Columbia — USS Wisconsin (SSBN-827). Підводні човни, які є частиною ядерної тріади, мають замінити списані субмарини Ohio, але не ясно, чи встигнуть вчасно.

Субмарини Columbia належать до носіїв міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками, нагадали на порталі Defense Express. Підводні човни відіграють ключову роль у підтримці морської компоненти американської ядерної тріади.

"Наші підводні човни з балістичними ракетами є найбільш стійким елементом ядерної тріади нашої країни; вони є остаточною гарантією того, що жоден супротивник ніколи не помилиться в оцінці рішучості Америки", — заявив представник ВМС США адмірал Вільям Г'юстон.

Попри пафосні офіційні заяви чиновників, американська ядерна тріада все ж відчуває певні труднощі, уточнили на порталі. Річ у тім, що замовлення на будівництво човна Wisconsin було оформлено ще 2020 року, одночасно з головним кораблем серії — SSBN-826 District of Columbia, закладеним лише 2022 року.

Таким чином, темпи реалізації програми залишаються невисокими. На думку оглядачів Defense Express, це викликає занепокоєння з огляду на те, що нові субмарини мають замінити стратегічні ракетоносці класу Ohio, списання яких почнеться вже 2028 року.

"При цьому існує ймовірність, що заявлені нині терміни початку постачання нових у 2030-2031 роках можуть бути не виконані через різні невирішені питання", — зазначають аналітики.

Ядерна субмарина США — характеристики Columbia

Підводні човни Columbia стануть найбільшими в історії США:

довжина — 171 м,

ширина корпусу — 13 м,

водотоннажність — 22 000 тонн.

Основне озброєння кожної субмарини — 16 міжконтинентальних балістичних ракет Trident II (UGM-133). Кожна ракета здатна доставити ядерний заряд на дальність до 7400 км, а загальний ядерний потенціал човна перевищує 6 мегатонн.

Характеристики АПЛ класу Columbia Фото: columbia-class.com

Загалом планується побудувати 12 підводних човнів класу Columbia, однак у США вже почалися дискусії про можливе скорочення програми через бюджетні обмеження. Це рішення безпосередньо позначиться на здатності США підтримувати морську компоненту ядерної тріади на необхідному рівні.

