У США назревают проблемы с ядерной триадой: что происходит с подлодками Columbia, — эксперты

В США 28 августа состоялась закладка второй атомной подводной лодки (АПЛ) стратегического назначения класса Columbia — USS Wisconsin (SSBN-827). Подлодки, являющиеся частью ядерной триады, должны заменить списанные субмарины Ohio, но не ясно, успеют ли вовремя.

Субмарины Columbia относятся к носителям межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, напомнили на портале Defense Express. Подлодки играют ключевую роль в поддержании морской компоненты американской ядерной триады.

"Наши подводные лодки с баллистическими ракетами являются наиболее устойчивым элементом ядерной триады нашей страны; они являются окончательной гарантией того, что ни один противник никогда не ошибется в оценке решимости Америки", — заявил представитель ВМС США адмирал Уильям Хьюстон.

Несмотря на пафосные официальные заявления чиновников, американская ядерная триада все же испытывает определенные трудности, уточнили на портале. Дело в том, что заказ на строительство лодки Wisconsin был оформлен еще в 2020 году, одновременно с головным кораблем серии — SSBN-826 District of Columbia, заложенным лишь в 2022 году.

Таким образом, темпы реализации программы остаются невысокими. По мнению обозревателей Defense Express, это вызывает обеспокоенность, учитывая, что новые субмарины должны заменить стратегические ракетоносцы класса Ohio, списание которых начнется уже в 2028 году.

"При этом существует вероятность, что заявленные в настоящее время сроки начала поставки новых в 2030-2031 годах могут быть не выполнены из-за различных нерешенных вопросов", — отмечают аналитики.

Ядерная субмарина США — характеристики Columbia

Подлодки Columbia станут крупнейшими в истории США:

длина — 171 м,

ширина корпуса — 13 м,

водоизмещение — 22 000 тонн.

Основное вооружение каждой субмарины — 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II (UGM-133). Каждая ракета способна доставить ядерный заряд на дальность до 7400 км, а общий ядерный потенциал лодки превышает 6 мегатонн.

Характеристики АПЛ класса Columbia Фото: columbia-class.com

Всего планируется построить 12 подлодок класса Columbia, однако в США уже начались дискуссии о возможном сокращении программы из-за бюджетных ограничений. Это решение напрямую скажется на способности США поддерживать морскую компоненту ядерной триады на необходимом уровне.

