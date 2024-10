Атомные подводные лодки класса Columbia: дилемма для ВМС США

Субмарины класса Columbia призваны стать важнейшим элементом ядерной триады Соединенных Штатов. Однако готовность атомоходов к боевым действиям стоит под вопросом.

Атомные подводные лодки класса Columbia должны заменить устаревающий флот субмарин класса Ohio, став краеугольным камнем стратегических сил сдерживания ВМС США морского базирования. Предназначенные для несения баллистических ракет с ядерными боеголовками, эти подводные лодки будут играть важнейшую роль в поддержании ядерной триады США, в которую также входят ракеты наземного базирования и стратегические бомбардировщики.

Фокус перевел статью бывшего сотрудника Конгресса США и геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта об американских подводных лодках класса Columbia.

Каждая подводная лодка класса Columbia будет оснащена передовыми технологиями, включая ядерный реактор, рассчитанный на весь срок службы, что исключает необходимость дозаправки в середине срока и сокращает время простоя.

Планируемый флот из 12 подводных лодок класса Columbia призван обеспечить скрытность, выносливость и расширенные возможности для сдерживания потенциальных противников на протяжении всего 21 века.

Класс Columbia: атомная подводная лодка нового поколения

Приобретение подводных лодок класса Columbia – одна из самых приоритетных задач ВМС США. Но процесс их закупки обернулся настоящим кошмаром, хотя, честно говоря, это не новое явление. Такая судьба ожидала большинство военно-морских платформ.

Атомные подводные лодки класса Columbia являются ключевым элементом американской ядерной триады. Однако недавний отчет Управления правительственной отчетности (GAO) ставит под сомнение успехи ВМС в обеспечении готовности подводных лодок класса Columbia к боевым действиям.

Серьезная озабоченность

Например, с 2018 года ВМС выделили миллиарды долларов на то, чтобы промышленная база, которая десятилетиями находилась в упадке, смогла поддержать растущий спрос на современные подводные лодки, способные нести ядерное оружие.

В отчете GAO говорится, что, хотя ВМС без труда тратят огромные суммы налогов на эту высокоприоритетную оружейную платформу, "ведомство не смогло добиться того, чтобы инвестиции способствовали достижению производственных целей или чтобы работы, выполняемые сторонними организациями, соответствовали ожиданиям качества".

Это большая проблема, учитывая, что ресурсы, выделяемые на строительство подводной лодки класса Columbia, ограничены, и каждый раз, когда эти ограниченные ресурсы расходуются впустую, ВМС теряют критически важное время эксплуатации своей ключевой оружейной платформы.

Строительство подводной лодки класса Columbia Фото: National interest

Кроме того, государственный долг сам по себе является проблемой национальной безопасности. Трата миллиардов долларов на программы, которые не дадут обещанных результатов, приведет к общему снижению боеготовности американских вооруженных сил. Это создаст критические стратегические пробелы, которыми могут и будут пользоваться враги Америки.

Подводные лодки класса Columbia – это не только модернизация устаревших подводных лодок класса Ohio, но и интеграция самых передовых технологий подводных войн, включая стелс, инновационные гидролокаторы и даже новые двигательные установки. Эти технологические возможности делают класс Columbia высокоэффективной платформой.

Однако наличие таких технологий повышает стоимость производства.

Некоторые аналитики указывают на тот факт, что экономика в целом страдает из-за высокой инфляции. Это правда. Однако более высокая, чем обычно, инфляция не объясняет превышения стоимости. В отчете GAO четко говорится об этом. ВМС разбрасывались деньгами, словно участвуя в мальчишнике, не задумываясь о последствиях этих трат и о том, как лучше можно было бы потратить эти деньги. ВМС раздавали деньги подрядчикам и не обеспечивали должного надзора.

И подрядчики, конечно же, воспользовались этим.

Характеристики АПЛ класса Columbia

Конгресс не знает, куда уходят деньги

Как это ни удивительно, но даже Конгресс не осуществляет контроля за этим процессом. Все, что у них есть, – это частичный надзор. По словам конгрессмена Джо Кортни (Коннектикут) в разговоре с Breaking Defense, "[Конгресс] видит только общую круговую диаграмму" выделения бюджетных средств. Действительно, как говорится в статье Breaking Defense, информация о том, куда ВМС направляет свои деньги и что делают с этими деньгами подрядчики, не является общедоступной.

В 1990-е годы большинство американцев могли позволить себе просто отмахнуться от очевидных растрат и коррупции в этом процессе. Сегодня, когда ближайшие противники окружают Соединенные Штаты и опережают американские вооруженные силы на каждом шагу, перерасход средств может стать решающим фактором военного поражения в море, а морская война грядет раньше, чем многим хотелось бы думать.

Если ВМС не опомнятся, а Конгресс не потребует большей ответственности от тех, кому он выделяет деньги, Соединенные Штаты не только продолжат растрачивать средства на системы, которые не справляются со своими задачами, но и столкнутся со значительным снижением своего потенциала и превосходством ближайших соперников, в первую очередь Китая.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.