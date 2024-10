Атомні підводні човни класу Columbia: дилема для ВМС США

Субмарини класу Columbia покликані стати найважливішим елементом ядерної тріади Сполучених Штатів. Однак готовність атомоходів до бойових дій стоїть під питанням.

Атомні підводні човни класу Columbia мають замінити застарілий флот субмарин класу Ohio, ставши наріжним каменем стратегічних сил стримування ВМС США морського базування. Призначені для несення балістичних ракет з ядерними боєголовками, ці підводні човни відіграватимуть найважливішу роль у підтримці ядерної тріади США, до якої також входять ракети наземного базування і стратегічні бомбардувальники.

Фокус переклав статтю колишнього співробітника Конгресу США і геополітичного аналітика Брендона Дж. Вайхерта про американські підводні човни класу Columbia.

Кожен підводний човен класу Columbia буде оснащений передовими технологіями, включно з ядерним реактором, розрахованим на весь термін служби, що виключає необхідність дозаправлення в середині терміну і скорочує час простою.

Запланований флот із 12 підводних човнів класу Columbia покликаний забезпечити скритність, витривалість і розширені можливості для стримування потенційних супротивників протягом усього 21 століття.

Клас Columbia: атомний підводний човен нового покоління

Придбання підводних човнів класу Columbia — одне з найпріоритетніших завдань ВМС США. Але процес їхньої закупівлі обернувся справжнім кошмаром, хоча, чесно кажучи, це не нове явище. Така доля чекала на більшість військово-морських платформ.

Атомні підводні човни класу Columbia є ключовим елементом американської ядерної тріади. Однак нещодавній звіт Управління урядової звітності (GAO) ставить під сумнів успіхи ВМС у забезпеченні готовності підводних човнів класу Columbia до бойових дій.

Серйозна заклопотаність

Наприклад, з 2018 року ВМС виділили мільярди доларів на те, щоб промислова база, яка десятиліттями перебувала в занепаді, змогла підтримати зростаючий попит на сучасні підводні човни, здатні нести ядерну зброю.

У звіті GAO йдеться про те, що, хоча ВМС без зусиль витрачають величезні суми податків на цю високопріоритетну збройову платформу, "відомство не змогло домогтися того, щоб інвестиції сприяли досягненню виробничих цілей або щоб роботи, що виконуються сторонніми організаціями, відповідали очікуванням якості".

Це велика проблема, враховуючи, що ресурси, що виділяються на будівництво підводного човна класу Columbia, обмежені, і щоразу, коли ці обмежені ресурси витрачаються даремно, ВМС втрачають критично важливий час експлуатації своєї ключової збройової платформи.

Будівництво підводного човна класу Columbia

Крім того, державний борг сам по собі є проблемою національної безпеки. Витрачання мільярдів доларів на програми, які не дадуть обіцяних результатів, призведе до загального зниження боєготовності американських збройних сил. Це створить критичні стратегічні прогалини, якими можуть і будуть користуватися вороги Америки.

Підводні човни класу Columbia — це не тільки модернізація застарілих підводних човнів класу Ohio, а й інтеграція найпередовіших технологій підводних війн, включно зі стелсом, інноваційними гідролокаторами і навіть новими руховими установками. Ці технологічні можливості роблять клас Columbia високоефективною платформою.

Однак наявність таких технологій підвищує вартість виробництва.

Деякі аналітики вказують на той факт, що економіка загалом страждає через високу інфляцію. Це правда. Однак вища, ніж зазвичай, інфляція не пояснює перевищення вартості. У звіті GAO чітко йдеться про це. ВМС розкидалися грошима, немов беручи участь у парубоцькій вечірці, не замислюючись про наслідки цих витрат і про те, як краще можна було б витратити ці гроші. ВМС роздавали гроші підрядникам і не забезпечували належного нагляду.

І підрядники, звісно ж, скористалися цим.

Характеристики АПЛ класу Columbia

Конгрес не знає, куди йдуть гроші

Як це не дивно, але навіть Конгрес не здійснює контролю за цим процесом. Усе, що в них є, — це частковий нагляд. За словами конгресмена Джо Кортні (Коннектикут) у розмові з Breaking Defense, "[Конгрес] бачить тільки загальну кругову діаграму" виділення бюджетних коштів. Дійсно, як ідеться у статті Breaking Defense, інформація про те, куди ВМС спрямовує свої гроші і що роблять із цими грошима підрядники, не є загальнодоступною.

У 1990-ті роки більшість американців могли дозволити собі просто відмахнутися від очевидних розтрат і корупції в цьому процесі. Сьогодні, коли найближчі противники оточують Сполучені Штати і випереджають американські збройні сили на кожному кроці, перевитрата коштів може стати вирішальним фактором воєнної поразки в морі, а морська війна настає раніше, ніж багатьом хотілося б думати.

Якщо ВМС не схаменуться, а Конгрес не вимагатиме більшої відповідальності від тих, кому він виділяє гроші, Сполучені Штати не тільки продовжать витрачати кошти на системи, що не справляються зі своїми завданнями, а й зіштовхнуться зі значним зниженням свого потенціалу і перевагою найближчих суперників, насамперед Китаю.

