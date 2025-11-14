США хочуть "безкоштовно подарувати" БТР Stryker Польщі: що дістанеться Україні

Польща розглядає можливість отримання зі США партії бронетранспортерів Stryker за програмою передачі надлишкового майна (EDA). Як повідомили польські джерела, йдеться не про купівлю, а про фактично безоплатну передачу машин.

Бронетранспортери можуть бути надані як пожертвування від Пентагону, повідомили на порталі Defence24 з посиланням на джерела. Зазначається, що наразі армія США планує скоротити кількість своїх БТР Stryker, оскільки дві бригади Національної гвардії, які використовують ці машини, буде перетворено на мобільні бригади, які використовують легшу техніку.

Точніше, американці можуть запропонувати Польщі Stryker, раніше залучені в з'єднаннях, які планують переозброїти на баггі M1301 ISV або скоротити в рамках пропозицій Пентагону з оптимізації присутності у Східній Європі. Це означає, що машини перебувають у робочому стані, хоча практично напевно потребують капітального ремонту.

Рішення передати польській стороні партію БТР Stryker, пише Defence24, стало особливо актуальним на тлі нестачі бронетехніки, що виникла після передачі Україні БМП-1 і KTO Rosomak, а також через формування нових польських бригад.

Постачання техніки Україні

Коментуючи новину, аналітики Defense Express зазначили, що ймовірність того, що ця схема призведе до нових постачань бронетехніки Україні, невелика. Польщі необхідно компенсувати власні втрати техніки, а теоретично обговорювані раніше "кругові поставки" також малореалістичні.

Проте залишається відкритим питання, чому США не запропонували Stryker безпосередньо Україні. Виключати такий варіант не можна, вважають аналітики: передача може вестися негласно або стати можливою, якщо Польща відмовиться від пропозиції. У цьому разі фінансування може бути організовано через механізм PURL, однак тут потрібно враховувати пріоритети та доцільність таких витрат.

Нагадаємо, на початку 2023 року США передали Україні майже 200 бойових машин Stryker, які стали активно застосовуватися бійцями Сил оборони. Зокрема, військові 82-ї бригади ЗСУ виклали ролик, де Stryker брав участь у запеклих боях за Вовчанськ навесні 2024 року.

Американські зброярі вирішили модернізувати БТР Stryker. Ключовим елементом нового варіанту бронемашини є лазерна зброя спрямованої енергії, що отримала назву LOCUST, потужністю 26 кВт — це унікальні рішення для боротьби з БПЛА.