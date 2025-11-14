США хотят "бесплатно подарить" БТР Stryker Польше: что достанется Украине
Польша рассматривает возможность получения из США партии бронетранспортеров Stryker по программе передачи избыточного имущества (EDA). Как сообщили польские источники, речь идет не о покупке, а о фактически бесплатной передаче машин.
Бронетранспортеры могут быть предоставлены в качестве пожертвования от Пентагона, сообщили на портале Defence24 со ссылкой на источники. Отмечается, что в настоящее время армия США планирует сократить количество своих БТР Stryker, поскольку две бригады Национальной гвардии, использующие эти машины, будут преобразованы в мобильные бригады, использующие более легкую технику.
Точнее, американцы могут предложить Польше Stryker, ранее задействованные в соединениях, которые планируют перевооружить на багги M1301 ISV или сократить в рамках предложений Пентагона по оптимизации присутствия в Восточной Европе. Это означает, что машины находятся в рабочем состоянии, хотя практически наверняка требуют капитального ремонта.
Решение передать польской стороне партию БТР Stryker, пишет Defence24, стало особенно актуальным на фоне нехватки бронетехники, которая возникла после передачи Украине БМП-1 и KTO Rosomak, а также из-за формирования новых польских бригад.
Поставки техники Украине
Комментируя новость, аналитики Defense Express отметили, что вероятность того, что эта схема приведет к новым поставкам бронетехники Украине, невелика. Польше необходимо компенсировать собственные потери техники, а теоретически обсуждавшиеся ранее "круговые поставки" также малореалистичны.
Тем не менее остается открытым вопрос, почему США не предложили Stryker напрямую Украине. Исключать такой вариант нельзя, считают аналитики: передача может вестись негласно или стать возможной, если Польша откажется от предложения. В этом случае финансирование может быть организовано через механизм PURL, однако здесь потребуется учитывать приоритеты и целесообразность таких расходов.
Напомним, в начале 2023 года США передали Украине почти 200 боевых машин Stryker, которые стали активно применяться бойцами Сил обороны. В частности, военные 82-я бригады ВСУ выложили ролик, где Stryker принимал участие в ожесточенных боях за Волчанск весной 2024 года.
Американские оружейники решили модернизировать БТР Stryker. Ключевым элементом нового варианта бронемашины является лазерное оружие направленной энергии получивший название LOCUST, мощностью 26 кВт — это уникальные решения для борьбы с БПЛА.