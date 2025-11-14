ЗС РФ отримають нові ЗРК "Панцир-СМД-Е" з упором на БпЛА: чи помітять міні-ціль на висоті 7 км

Російська Федерація готова показати нові сучасні засоби протиповітряної оборони на міжнародній авіавиставці Dubai Airshow 2025, яка пройде в Дубаї з 17 по 21 листопада. Серед іншого, російські зброярі покажуть новий зенітний ракетний комплекс "Панцир-СМД-Е", орієнтований на боротьбу з безпілотниками всіх типів.

Новий "Панцир", розроблений холдингом "Високоточні комплекси", позиціонується як система, створена спеціально під сучасні загрози масового застосування дронів — від FPV до баражуючих боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні корпорації "Ростех" від 14 листопада.

На відміну від попередніх версій комплексу, модифікація позбавлена гарматного озброєння. Інженери відмовилися від 30-мм автоматичних гармат "Панцира-С1" як від малоефективних проти маневрених і малогабаритних цілей.

Боєкомплект у напрямних пускової установки може досягати 48 зенітних керованих мініракет ближнього перехоплення або 12 стандартних боєприпасів. Ставка зроблена повністю на ракети двох типів:

Відео дня

95Я6 — дальність ураження до 20 км;

нові малогабаритні ТКБ-1055 — дальність до 7 км, висота перехоплення до 5 км;

Останній тип розроблено саме для боротьби з масовими нальотами малорозмірних дронів.

РЛС і архітектура комплексу

Система отримала сучасний радіолокаційний блок, що включає:

оглядову РЛС з АФАР (діапазон S від 2 до 4 ГГц, дальність виявлення до 24 км);

(діапазон S від 2 до 4 ГГц, дальність виявлення до 24 км); міліметрову РЛС 1РС2-1, яку вже застосовували в ранніх версіях комплексу;

білоруську оптико-електронну головку 1ПН147 від підприємства "Пеленг" — (таку ж ставлять на зенітну самохідну установку "Деривація").

Комплекс виконано за модульною архітектурою: бойові блоки можуть об'єднуватися оптоволоконною мережею з єдиною РЛС, що дає змогу масштабувати оборону і формувати розподілені позиції на дахах об'єктів або спеціальних майданчиках.

Чому "Панцир-СМД-Е" цікавий Близькому Сходу

За словами індустріального директора кластера озброєнь Ростеха Бекхана Оздоєва, комплекс уже викликав підвищений інтерес на IDEX-2024 в Абу-Дабі. Держави регіону стикаються з постійною загрозою атак БПЛА, особливо з боку нерегулярних збройних угруповань і проксі-структур Ірану.

Підтримка до 48 міні-ракет робить модульний "Панцир" особливо привабливим для захисту промислових об'єктів, інфраструктури, нафтогазових підприємств і критично важливих адміністративних споруд. Саме масові повітряні атаки сьогодні розглядаються військовими аналітиками як ключовий виклик для ППО.

Раніше повідомлялося, що російські військові інженери відмовилися від ідеї оснащення комплексу "Панцир" 30-мм автоматичної зенітної гармати через її низьку ефективність проти безпілотних систем.