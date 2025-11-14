ВС РФ получат новые ЗРК "Панцирь-СМД-Е" с упором на БпЛА: заметят ли мини-цель на высоте 7 км

Российская Федерация готова показать новые современные средства противовоздушной обороны на международной авиавыставке Dubai Airshow 2025, которая пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. В числе прочего, российские оружейники покажут новый зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е", ориентированный на борьбу с беспилотниками всех типов.

Новый "Панцирь", разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", позиционируется как система, созданная специально под современные угрозы массового применения дронов — от FPV до барражирующих боеприпасов. Об этом говорится в сообщении корпорации "Ростех" от 14 ноября.

В отличие от предыдущих версий комплекса, модификация лишена пушечного вооружения. Инженеры отказались от 30-мм автоматических пушек "Панциря-С1" как от малоэффективных против маневренных и малогабаритных целей.

Боекомплект в направляющих пусковой установки может достигать 48 зенитных управляемых мини-ракет ближнего перехвата или 12 стандартных боеприпасов. Ставка сделана полностью на ракеты двух типов:

95Я6 — дальность поражения до 20 км;

новые малогабаритные ТКБ-1055 — дальность до 7 км, высота перехвата до 5 км;

Последний тип разработан именно для борьбы с массовыми налетами малоразмерных дронов.

РЛС и архитектура комплекса

Система получила современный радиолокационный блок, включающий:

обзорную РЛС с АФАР (диапазон S от 2 до 4 ГГц, дальность обнаружения до 24 км);

(диапазон S от 2 до 4 ГГц, дальность обнаружения до 24 км); миллиметровую РЛС 1РС2-1, уже применявшуюся в ранних версиях комплекса;

белорусскую оптико-электронную головку 1ПН147 от предприятия "Пеленг" — (такую же ставят на зенитную самоходную установку "Деривация").

Комплекс выполнен по модульной архитектуре: боевые блоки могут объединяться по оптоволоконной сети с единой РЛС, что позволяет масштабировать оборону и формировать распределенные позиции на крышах объектов или специальных площадках.

Почему "Панцирь-СМД-Е" интересен Ближнему Востоку

По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, комплекс уже вызвал повышенный интерес на IDEX-2024 в Абу-Даби. Государства региона сталкиваются с постоянной угрозой атак БПЛА, особенно со стороны нерегулярных вооруженных группировок и прокси-структур Ирана.

Поддержка до 48 мини-ракет делает модульный "Панцирь" особенно привлекательным для защиты промышленных объектов, инфраструктуры, нефтегазовых предприятий и критически важных административных сооружений. Именно массовые воздушные атаки сегодня рассматриваются военными аналитиками как ключевой вызов для ПВО.

Ранее сообщалось, что российские военные инженеры отказались от идеи оснащения комплекса "Панцирь" 30-мм автоматической зенитной пушки из-за ее низкой эффективности против беспилотных систем.