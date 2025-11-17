Ракетний удар по Балаклії: багато жертв та поранених, з'явились нові кадри з місця влучання (фото)

Внаслідок нічного ракетного удару 17 листопада по місті Балаклія на Харківщині загинули три людини, ще 13 отримали поранення, серед них четверо дітей. Зокрема, ворог завдав удару по щільно забудованому житловому кварталу, пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні будинки, дитячий садок та припарковані автомобілі.

Як повідомляє ДСНС України станом на 8:00 ранку, усі пожежі, що виникли після влучання ракет, оперативно ліквідовані. Пошкоджено дев’яти- та п’ятиповерхові житлові будинки, балкони квартир та легкові автомобілі. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки нічного удару ЗС РФ по багатоповерхівці у Балаклії 17 листопада Фото: ДСНС

За інформацією начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова, серед постраждалих — діти 2011, 2010 та 2007 років народження. Дев’ять осіб госпіталізовані, ще одна отримує допомогу амбулаторно. Посадовець зазначив, що виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити, а на місці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби.

Відео дня

Наслідки нічного удару ЗС РФ у Балаклії 17 листопада Фото: ДСНС

Також він повідомив, що біля дитячого садка №4 організовано мобільний ЦНАП, де мешканці міста можуть отримати консультації щодо відновлення майна, отримання тимчасового житла та іншої допомоги. Спільно з благодійними організаціями опрацьовується питання надання будівельних матеріалів для постраждалих.

Нагадаємо, близько 4:00 ранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов писав про перші наслідки атаки: спочатку одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення, серед яких 14-річна дівчинка. Пізніше він уточнив, що постраждалих стало семеро, а допомога медиків знадобилася також 12-річній дитині. Останнє оновлення від Синєгубова станом на 04:21 зазначало, що до медиків звернувся ще один постраждалий — 61-річний чоловік був госпіталізований.

До цього Фокус писав, що уночі 17 листопада Повітряні сили попереджали про загрозу балістики та повідомляли про рух швидкісних цілей на Харківщині у напрямку Дніпропетровської області. Також в області було оголошено повітряну тривогу через ворожі безпілотники.

Окрім цього, цієї ночі росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками. Під ударом опинилося місто Ізмаїл, куди ЗС РФ спрямували десятки дронів.