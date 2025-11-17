Ракетный удар по Балаклее: много жертв и раненых, появились новые кадры с места попадания (фото)

В результате ночного ракетного удара 17 ноября по городу Балаклея на Харьковщине погибли три человека, еще 13 получили ранения, среди них четверо детей. В частности, враг нанес удар по плотно застроенному жилому кварталу, повреждены многоэтажные дома, частные дома, детский сад и припаркованные автомобили.

Как сообщает ГСЧС Украины по состоянию на 8:00 утра, все пожары, возникшие после попадания ракет, оперативно ликвидированы. Повреждены девяти- и пятиэтажные жилые дома, балконы квартир и легковые автомобили. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия ночного удара ВС РФ по многоэтажке в Балаклее 17 ноября Фото: ГСЧС

По информации начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова, среди пострадавших — дети 2011, 2010 и 2007 годов рождения. Девять человек госпитализированы, еще один получает помощь амбулаторно. Чиновник отметил, что вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать, а на месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.

Последствия ночного удара ВС РФ в Балаклее 17 ноября Фото: ГСЧС

Также он сообщил, что возле детского сада №4 организован мобильный ЦПАУ, где жители города могут получить консультации по восстановлению имущества, получения временного жилья и другой помощи. Совместно с благотворительными организациями прорабатывается вопрос предоставления строительных материалов для пострадавших.

Напомним, около 4:00 утра глава Харьковской ОГА Олег Синегубов писал о первых последствиях атаки: сначала один человек погиб, еще пятеро получили ранения, среди которых 14-летняя девочка. Позже он уточнил, что пострадавших стало семеро, а помощь медиков понадобилась также 12-летнему ребенку. Последнее обновление от Синегубова по состоянию на 04:21 отмечало, что к медикам обратился еще один пострадавший — 61-летний мужчина был госпитализирован.

До этого Фокус писал, что ночью 17 ноября Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики и сообщали о движении скоростных целей на Харьковщине в направлении Днепропетровской области. Также в области была объявлена воздушная тревога из-за вражеских беспилотников.

Кроме этого, этой ночью россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказался город Измаил, куда ВС РФ направили десятки дронов.