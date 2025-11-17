Критична точка для ОПК РФ: чому заводи у збитках і заборгували сотні мільйонів, — аналітик

Російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) зіткнувся з масштабною системною кризою, яку фахівці називають найбільшою з часів розпаду Радянського Союзу. Попри рекордні обсяги військових замовлень, зумовлені триваючою війною проти України, оборонні підприємства у РФ стикаються з гострою нестачею робочої сили, фінансовим виснаженням і зруйнованими ланцюжками поставок.

В аналітичному матеріалі засновник ресурсу Defence Blog Ділан Малясов пише, що через мобілізацію і масштабні втрати Росія зіткнулася з різким скороченням доступного персоналу ОПК. Багато кваліфікованих робітників було відправлено на фронт, вони загинули або дістали поранення.

Заводи, які раніше працювали та на внутрішній ринок, і на експорт, перейшли в режим "ручного управління", намагаючись виконувати зростаючі замовлення за цінами, що вже не покривають собівартість.

Робота західних санкцій і удари ЗСУ

Зазначається, що західні санкції продовжують руйнувати технологічну базу російської оборонки. За внутрішніми оцінками, вартість імпортних компонентів зросла "в десятки, а то й сотні разів". Дефіцит торкнувся електроніки, масел, технічних рідин та інших необхідних матеріалів. Спроби імпортозаміщення системно провалюються, оскільки багато російських аналогів не відповідають експлуатаційним стандартам.

"В одному з перехоплених листів генерального директора Муромського приладобудівного заводу пояснюється, що заводи "повинні постачати продукцію за фіксованими цінами, встановленими у 2019 році", при цьому вони змушені "купувати компоненти за ринковими цінами і з передоплатою". Інший директор написав, що грошей від держави не вистачає навіть на покриття відсотків за кредитом, який необхідно взяти для оплати постачальникам", — пише Малясов.

Промислова база РФ також зазнає тиску внаслідок ударів українських безпілотників і ракет, які вражають заводи, склади, логістику та об'єкти палива. Акти саботажу порушують залізничні перевезення та пошкоджують інфраструктуру, а українські розвідувальні мережі виявляють уразливості підприємств.

Виробництво винищувачів Су-57 на КнААЗ (Комсомольськ-на-Амурі) Фото: ОАК

Крах експортної моделі

Експорт, який традиційно покривав збитки у внутрішньому виробництві, практично зупинився. Росія втратила доступ до багатьох міжнародних ринків, контракти заморожено або скасовано через санкції, проблеми з оплатою і неможливість постачати ключові компоненти.

Серед прикладів — відмова Єгипту від закупівлі Су-35 і відмова Індії від нових російських кораблів через неможливість замінити українські газотурбінні установки.

Фінансові проблеми найбільших підприємств

Криза торкнулася майже всіх ключових компаній російського ОПК:

"Уралвагонзавод", найбільший виробник бронетехніки, повідомляє про брак коштів і вимушені скорочення.

Об'єднана авіабудівна корпорація загрузла в сотнях судових позовів, пов'язаних із боргами підрядникам.

"Кронштадт", виробник БПЛА "Оріон" і "Сіріус", зіткнувся з понад 600 млн руб. боргових позовів в останні місяці.

Цех із виробництва танків на заводі "Уралвагонзавод" Фото: X (Twitter)

Деякі заводи повідомляють про заморожені на 3-5 років виплати та збитки в десятки мільйонів рублів через постачання за фіксованими цінами, встановленими ще 2019 року.

Загалом, зазначає Малясов, російська ОПК-модель десятиліттями базувалася на низьких внутрішніх цінах і прибутковому експорті. Тепер цю схему зруйновано санкціями проти банків, логістики, страхування і технологій.

Таким чином, ситуація, що склалася, може підштовхнути Москву до тіснішої співпраці з Китаєм, КНДР та Іраном.

"Ослаблення промислової бази Росії впливає на тривалість і характер конфлікту в Україні, визначає військову політику Москви й змінює динаміку світового експорту зброї", — підкреслив аналітик.

Раніше повідомлялося, що найбільший виробник танків і бронетехніки в Росії "Уралвагонзавод" оголосив про масштабні скорочення персоналу. В окремих підрозділах чисельність штату може зменшитися до 50%, а загальний обсяг скорочень до лютого 2026 року становитиме щонайменше 10%.