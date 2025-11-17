Критическая точка для ОПК РФ: почему заводы в убытках и задолжали сотни миллионов, — аналитик

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) столкнулся с масштабным системным кризисом, который специалисты называют крупнейшим со времен распада Советского Союза. Несмотря на рекордные объемы военных заказов, обусловленные продолжающейся войной против Украины, оборонные предприятия в РФ сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы, финансовым истощением и разрушенными цепочками поставок.

В аналитическом материале основатель ресурса Defence Blog Дилан Малясов пишет, что из-за мобилизации и масштабных потерь Россия столкнулась с резким сокращением доступного персонала ОПК. Многие квалифицированные рабочие были отправлены на фронт, погибли или получили ранения.

Заводы, ранее работавшие и на внутренний рынок, и на экспорт, перешли в режим "ручного управления", пытаясь выполнять растущие заказы по ценам, которые уже не покрывают себестоимость.

Работа западных санкций и удары ВСУ

Отмечается, что западные санкции продолжают разрушать технологическую базу российской оборонки. По внутренним оценкам, стоимость импортных компонентов выросла "в десятки, а то и сотни раз". Дефицит коснулся электроники, масел технических жидкостей и других необходимых материалов. Попытки импортозамещения системно проваливаются, так как многие российские аналоги не соответствуют эксплуатационным стандартам.

"В одном из перехваченных писем генерального директора Муромского приборостроительного завода объясняется, что заводы "должны поставлять продукцию по фиксированным ценам, установленным в 2019 году", при этом они вынуждены "покупать компоненты по рыночным ценам и с предоплатой". Другой директор написал, что денег от государства не хватает даже на покрытие процентов по кредиту, который необходимо взять для оплаты поставщикам", — пишет Малясов.

Промышленная база РФ также испытывает давление вследствие ударов украинских беспилотников и ракет, которые поражают заводы, склады, логистику и объекты топлива. Акты саботажа нарушают железнодорожные перевозки и повреждают инфраструктуру, а украинские разведывательные сети выявляют уязвимости предприятий.

Производство истребителей Су-57 на КнААЗ (Комсомольск-на-Амуре) Фото: ОАК

Крах экспортной модели

Экспорт, традиционно покрывавший убытки во внутреннем производстве, практически остановился. Россия потеряла доступ ко многим международным рынкам, контракты заморожены или отменены из-за санкций, проблем с оплатой и невозможности поставлять ключевые компоненты.

Среди примеров — отказ Египта от закупки Су-35 и отказ Индии от новых российских кораблей из-за невозможности заменить украинские газотурбинные установки.

Финансовые проблемы крупнейших предприятий

Кризис затронул почти все ключевые компании российского ОПК:

"Уралвагонзавод", крупнейший производитель бронетехники, сообщает о нехватке средств и вынужденных сокращениях.

Объединенная авиастроительная корпорация, погрязла в сотнях судебных исков, связанных с долгами подрядчикам.

"Кронштадт", производитель БПЛА "Орион" и "Сириус", столкнулся более чем с 600 млн руб. долговых исков в последние месяцы.

Цех по производству танков на заводе "Уралвагонзавод" Фото: X (Twitter)

Некоторые заводы сообщают о замороженных на 3-5 лет выплатах и убытках десятков миллионов рублей из-за поставок по фиксированным ценам, установленным еще в 2019 году.

В целом, отмечает Малясов, российская ОПК-модель десятилетиями базировалась на низких внутренних ценах и прибыльном экспорте. Теперь эта схема разрушена санкциями против банков, логистики, страхования и технологий.

Таким образом сложившаяся ситуация может подтолкнуть Москву к более тесному сотрудничеству с Китаем, КНДР и Ираном.

"Ослабление промышленной базы России влияет на продолжительность и характер конфликта в Украине, определяет военную политику Москвы и меняет динамику мирового экспорта оружия", — подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель танков и бронетехники в России "Уралвагонзавод" объявил о масштабных сокращениях персонала. В отдельных подразделениях численность штата может уменьшиться до 50%, а общий объем сокращений к февралю 2026 года составит не менее 10%.