Чому РФ не зможе домогтися успіху на Запорізькому фронті, — Гетьман (відео)

На Запорізькому напрямку дійсно можливе локальне загострення, проте російським військам навряд чи вдасться досягти там значних результатів, вважає військовий експерт.

Плани Збройних сил РФ активізувати наступ на Запорізькій ділянці фронту були очевидні заздалегідь, тому українські сили завчасно вибудували кілька ліній оборони. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії України у відставці Олексій Гетьман.

Олексій Гетьман про ситуацію на Запорізькому фронті (дивитися з 08:03)

Він зазначив, що будь-який наступ завжди супроводжується певним просуванням, проте його масштаби на Запорізькому напрямку залишаються мінімальними. За його словами, ешелонована оборона була побудована з урахуванням можливих дій противника.

"Просування незначне, ну будь-яка армія, яка почне наступальні дії, вона подекуди просувається. Ну, це ж в історії воєн такого, щоб армія наступала, а не просувалася, такого ще не було. Тому й будується перша, друга, третя лінія оборони, розуміючи, що перша виснажує, друга майже зупиняє, а на третій уже має зупинятися. Ну, така логіка військова", — зазначив експерт.

Гетьман підкреслив, що на даному напрямку зосереджені додаткові українські резерви, що робить ймовірність російського прориву вкрай низькою. Крім того, експерт вважає малоймовірним, що Росія зосередить головний удар саме під Запоріжжям. Основними залишаються напрямки на Покровськ, Костянтинівку та Мирноград.

Експерт також нагадав, що російські підрозділи останніми тижнями перекидалися із Запорізького напрямку для посилення атаки під Покровськом, тож очікувати прориву на півдні не доводиться.

"Тому до Запорізького напрямку підтягнуті резерви і, найімовірніше, там усе ж таки будуть зупинені російські наступальні дії. Тим більше, це просування є, але воно несуттєве. Вважати, що вони там хочуть зосередити головний удар замість Покровська — навряд чи... Тому очікувати загострення — так, але що там, щось суттєве росіянам вдасться, немає підстав так вважати", — додав Гетьман.

Ситуація під Гуляйполем

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку війська РФ 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Добропілля, Рівнопілля, Зелений Гай, Веселе, Білогір’я, Високе, Тернувате та у напрямку Затишшя.

Карта бойових дій на Гуляйпільському напрямку

Раніше Фокус розібрався, чому ділянка фронту на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей стала однією з найнебезпечніших.