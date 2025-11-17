Почему РФ не сможет добиться успеха на Запорожском фронте, — Гетьман (видео)

На Запорожском направлении действительно возможно локальное обострение, однако российским войскам вряд ли удастся достичь там значимых результатов, считает военный эксперт.

Планы Вооруженных сил РФ активизировать наступление на Запорожском участке фронта были очевидны заранее, поэтому украинские силы заблаговременно выстроили несколько линий обороны. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии Украины в отставке Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман о ситуация на Запорожском фронте (смотреть с 08:03)

Он отметил, что любое наступление всегда сопровождается определенным продвижением, однако его масштабы на Запорожском направлении остаются минимальными. По его словам, эшелонированная оборона была построена с учетом возможных действий противника.

Какова цель атак ВС РФ на Гуляйполе и почему они менее приоритетны, чем Покровск, — The Telegraph

"Продвижение незначительное, ну любая армия, которая начнет наступательные действия, она кое-где продвигается. Ну, это же в истории войн такого, чтобы армия наступала, а не продвигалась, такого еще не было. Поэтому и строится первая, вторая, третья линия обороны, понимая, что первая истощает, вторая почти останавливает, а на третьей уже должна останавливаться. Ну, такая логика военного", — отметил эксперт.

Гетьман подчеркнул, что на данном направлении сосредоточены дополнительные украинские резервы, что делает вероятность российского прорыва крайне низкой. Кроме того, эксперт считает маловероятным, что Россия сосредоточит главный удар именно под Запорожьем. Основными остаются направления на Покровск, Константиновку и Мирноград.

Эксперт также напомнил, что российские подразделения в последние недели перебрасывались с Запорожского направления для усиления атаки под Покровском — поэтому ожидать прорыва на юге не приходится.

"Поэтому к Запорожскому направлению подтянуты резервы и скорее всего там все же будут остановлены российские наступательные действия. Тем более, это продвижение есть, но оно несущественное. Считать, что они там хотят сосредоточить главный удар вместо Покровска — вряд ли… Поэтому ожидать обострения — да, но что там, что-то существенное россиянам удастся, нет оснований так считать", — добавил Гетьман.

Ситуация под Гуляйполем

По информации Генштаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении войска РФ 14 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишья.

Ранее Фокус разобрался, почему участок фронта на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей стал одним из самых опасных.