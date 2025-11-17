Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Воєнний фокус Російсько-українська війна

Як ЗРК "Бук" не дали росіянам завоювати повітря 2022 року і чому встояла ППО, — аналітики

Бук-М1 ЗРК ЗСУ на позиціях
ЗРК "Бук-М1" зіграв важливу роль у лютому 2022 року (ілюстративне фото) | Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Перебіг бойових дій у 2022-2025 роках порушив питання про те, чи можливо сьогодні домогтися традиційного "панування в повітрі". На думку західних аналітиків, досвід війни в Україні демонструє, що навіть проти потужнішого противника стійкість протиповітряної оборони визначається не тільки кількістю засобів, а й гнучкістю їх застосування.

На час початку повномасштабного вторгнення Росія зіткнулася з системою ППО України, що включала близько 250 пускових установок С-300, 72 установки "Бук-М1", а також близько 100 комплексів малої дальності "Оса-АКМ" і "Стрела-10". Про це йдеться в аналітичному матеріалі центру CSIS.

Серед цих систем експерти виділили комплекси "Бук-М1", і хоча це може здатися неочевидним, але саме його конструктивна особливість зіграла важливу роль. Річ у тім, що на бойовій машині 9А310М1 одночасно розміщені й пускові установки, і радіолокаційна станція, що дає змогу використовувати комплекс за мережецентричним принципом і різко підвищує його живучість.

Відео дня

Українські розрахунки застосовували тактику "короткого ввімкнення" — радар активували лише на час захоплення та ураження цілі, після чого одразу вимикали. Це заважало російським силам фіксувати позиції ППО і завдавати ударів у відповідь.

БУК система ППО
ЗРК "Бук-М1" ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ не завоювала перевагу в повітрі: основні чинники

Попри кількісну і технічну перевагу ПКС РФ, реалізувати її російській стороні не вдалося. Українські пілоти продемонстрували високу рішучість і вміння вести повітряний бій, що в поєднанні з винахідливістю українських зенітників створило умови, за яких російська авіація вже у квітні 2022 року перестала заходити за лінію фронту. Це був різкий контраст на тлі перших днів війни, коли літаки РФ пролітали на глибину до 300 км углиб території України.

су-34 уламки
Уламки російського винищувача-бомбардувальника Су-34
Фото: Генштаб ЗСУ

Експерти CSIS пояснюють неефективність російської авіації негнучкістю військового командування ЗС РФ. Концепція "взяти Київ за три дні" передбачала, що основну частину бойової роботи виконає артилерія, а авіація лише прикриє наступальні колони. Навіть після провалу цього сценарію РФ продовжувала використовувати авіацію за первинними шаблонами, не адаптуючись до ситуації.

Як підкреслили в Defense Express, аналіз CSIS показує: повітряна війна визначається не тільки співвідношенням озброєнь, а і якістю тактичних рішень. Успіх ППО України в перші тижні війни став результатом поєднання безлічі факторів, і повторити цей досвід в інших умовах неможливо буквально.

Нагадаємо, у річницю свого утворення українська 19-та ракетна бригада "Свята Варвара" оприлюднила звіт, у якому розкрила деталі своїх дій у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. Зазначалося, що саме цей підрозділ на початку 2022 року став ключовим елементом ударного потенціалу України.