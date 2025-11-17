Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война

Как ЗРК "Бук" не дали россиянам завоевать воздух в 2022 году и почему устояла ПВО, – аналитики

Бук-М1 ЗРК ВСУ на позициях
РК "Бук-М1" сыграл важную роль в феврале 2022 года (иллюстративное фото) | Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Ход боевых действий в 2022–2025 годах поднял вопрос о том, возможно ли сегодня добиться традиционного "господства в воздухе". По мнению западных аналитиков, опыт войны в Украине демонстрирует, что даже против более мощного противника устойчивость противовоздушной обороны определяется не только количеством средств, но и гибкостью их применения.

Ко времени начала полномасштабного вторжения Россия столкнулась с системой ПВО Украины, включавшей около 250 пусковых установок С-300, 72 установки "Бук-М1", а также около 100 комплексов малой дальности "Оса-АКМ" и "Стрела-10". Об этом говорится в аналитическом материале центра CSIS.

Среди этих систем эксперты выделили комплексы "Бук-М1", и хотя это может показаться неочевидным, но именно его конструктивная особенность сыграла важную роль. Дело в том, что на боевой машине 9А310М1 одновременно размещены и пусковые установки, и радиолокационная станция, что позволяет использовать комплекс по сетецентрическому принципу и резко повышает его живучесть.

Відео дня

Украинские расчеты применяли тактику "краткого включения" — радар активировали лишь на время захвата и поражения цели, после чего сразу выключали. Это мешало российским силам фиксировать позиции ПВО и наносить ответные удары.

БУК система ПВО
ЗРК "Бук-М1" ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

РФ не завоевала преимущество в воздухе: основные факторы

Несмотря на количественное и техническое превосходство ВКС РФ, реализовать его российской стороне не удалось. Украинские пилоты продемонстрировали высокую решимость и умение вести воздушный бой, что в сочетании с изобретательностью украинских зенитчиков создало условия, при которых российская авиация уже в апреле 2022 года перестала заходить за линию фронта. Это был резкий контраст на фоне первых дней войны, когда самолеты РФ пролетали на глубину до 300 км вглубь территории Украины.

су-34 обломки
Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34
Фото: Генштаб ВСУ

Эксперты CSIS объясняют неэффективность российской авиации негибкостью военного командования ВС РФ. Концепция "взять Киев за три дня" предполагала, что основную часть боевой работы выполнит артиллерия, а авиация лишь прикроет наступающие колонны. Даже после провала этого сценария РФ продолжала использовать авиацию по первоначальным шаблонам, не адаптируясь к ситуации.

Как подчеркнули в Defense Express, анализ CSIS показывает: воздушная война определяется не только соотношением вооружений, но и качеством тактических решений. Успех ПВО Украины в первые недели войны стал результатом сочетания множества факторов, и повторить этот опыт в иных условиях невозможно буквально.

Напомним, в годовщину своего образования украинская 19-я ракетная бригада "Святая Варвара" обнародовала отчет, в котором раскрыла детали своих действий в первые недели полномасштабного вторжения России. Отмечалось, что именно это подразделение в начале 2022 года стало ключевым элементом ударного потенциала Украины.