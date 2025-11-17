Как ЗРК "Бук" не дали россиянам завоевать воздух в 2022 году и почему устояла ПВО, – аналитики

Ход боевых действий в 2022–2025 годах поднял вопрос о том, возможно ли сегодня добиться традиционного "господства в воздухе". По мнению западных аналитиков, опыт войны в Украине демонстрирует, что даже против более мощного противника устойчивость противовоздушной обороны определяется не только количеством средств, но и гибкостью их применения.

Ко времени начала полномасштабного вторжения Россия столкнулась с системой ПВО Украины, включавшей около 250 пусковых установок С-300, 72 установки "Бук-М1", а также около 100 комплексов малой дальности "Оса-АКМ" и "Стрела-10". Об этом говорится в аналитическом материале центра CSIS.

Среди этих систем эксперты выделили комплексы "Бук-М1", и хотя это может показаться неочевидным, но именно его конструктивная особенность сыграла важную роль. Дело в том, что на боевой машине 9А310М1 одновременно размещены и пусковые установки, и радиолокационная станция, что позволяет использовать комплекс по сетецентрическому принципу и резко повышает его живучесть.

Відео дня

Украинские расчеты применяли тактику "краткого включения" — радар активировали лишь на время захвата и поражения цели, после чего сразу выключали. Это мешало российским силам фиксировать позиции ПВО и наносить ответные удары.

ЗРК "Бук-М1" ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

РФ не завоевала преимущество в воздухе: основные факторы

Несмотря на количественное и техническое превосходство ВКС РФ, реализовать его российской стороне не удалось. Украинские пилоты продемонстрировали высокую решимость и умение вести воздушный бой, что в сочетании с изобретательностью украинских зенитчиков создало условия, при которых российская авиация уже в апреле 2022 года перестала заходить за линию фронта. Это был резкий контраст на фоне первых дней войны, когда самолеты РФ пролетали на глубину до 300 км вглубь территории Украины.

Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34 Фото: Генштаб ВСУ

Эксперты CSIS объясняют неэффективность российской авиации негибкостью военного командования ВС РФ. Концепция "взять Киев за три дня" предполагала, что основную часть боевой работы выполнит артиллерия, а авиация лишь прикроет наступающие колонны. Даже после провала этого сценария РФ продолжала использовать авиацию по первоначальным шаблонам, не адаптируясь к ситуации.

Как подчеркнули в Defense Express, анализ CSIS показывает: воздушная война определяется не только соотношением вооружений, но и качеством тактических решений. Успех ПВО Украины в первые недели войны стал результатом сочетания множества факторов, и повторить этот опыт в иных условиях невозможно буквально.

Напомним, в годовщину своего образования украинская 19-я ракетная бригада "Святая Варвара" обнародовала отчет, в котором раскрыла детали своих действий в первые недели полномасштабного вторжения России. Отмечалось, что именно это подразделение в начале 2022 года стало ключевым элементом ударного потенциала Украины.