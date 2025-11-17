Кім показав зворотний бік роботи ТЦК: повертаються в окопи

Систематичні напади на співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призвели до того, що військові з ТЦК воліють повертатися в окопи.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прирівняв напад на ТЦК до нападу на військового, пише "Антикор".

"У нього (співробітника ТЦК, — прим. авт) таке завдання. Він не хоче людей брати на вулиці і відправляти в армію, не хоче. У нього робота така", — зазначає чиновник.

За його словами, у нього багато людей, зокрема офіцерів, яких він намагався утримувати щосили, повернулися в бойові підрозділи, і тепер у ТЦК брак кадрів.

"Вони кажуть: ми не хочемо. Ми працюємо, нас за це запльовують, ми пішли краще в окоп. Вони всі поуходили", — констатує Кім.

Голова Миколаївської ОВА підкреслив, що росіяни ціляться по вразливих категоріях населення.

"На жаль, у нашій історії найвразливіша верства населення — це ті, хто живе в мирних містах, яких задовбала війна. І їх не цікавить доля військових. Їх цікавить тільки одне: коли це закінчиться, щоб я міг жити так, як жив раніше", — резюмує гість ефіру.

В інтерв'ю Новини.LIVE він також сказав, що війна України з Росією йде до свого завершення:

"Ми перебуваємо в точці прийняття. Люди вже навіть перестали цікавитися, а це означає, що скоро все можливо закінчиться. Щодо росіян — їм дуже боляче в економіці. Вони починають відчувати санкції, у них крах у бізнесі, просто вони про це не говорять".

Нагадаємо, у ТЦК мобілізаційні плани отримують від вищого командування, оскільки потребу в кількості особового складу визначають у Генштабі ЗСУ. Водночас повністю виконати або перевиконати план не вдається.

