Ким показал обратную сторону работы ТЦК: возвращаются в окопы

Систематические нападения на сотрудников территориальных центов комплектования и социальной поддержки привели к тому, что военные из ТЦК предпочитают возвращаться в окопы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким приравнял нападение на ТЦК к нападению на военного, пишет "Антикор".

"У него (сотрудника ТЦК, – прим. авт) такое задание. Он не хочет людей брать на улице и отправлять в армию, не хочет. У него работа такая", – отмечает чиновник.

По его словам, у него много людей, в том числе офицеров, которых он пытался удерживать изо всех сил, вернулись в боевые подразделения, и теперь в ТЦК брак кадров.

"Они говорят: мы не хотим. Мы работаем, нас за это заплевывают, мы пошли лучше в окоп. Они все поуходили", – констатирует Ким.

Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что россияне целятся по уязвимым категориям населения.

Відео дня

"К сожалению, в нашей истории уязвимый слой населения – это те, кто живет в мирных городах, которых задолбала война. И их не интересует судьба военых. Их интересует только одно: когда это закончится, чтобы я мог жить так, как жил раньше", – резюмирует гость эфира. закончиться.

В интервью Новини.LIVE он также сказал, что война Украины с Россией идет к своему завершению:

"Мы находимся в точке принятия. Люди уже даже перестали интересоваться, а это значит, что скоро все возможно закончится. Относительно россиян – им очень больно в экономике. Они начинают ощущать санкции, у них крушение в бизнесе, просто они об этом не говорят".

Напомним, в ТЦК мобилизационные планы получают от высшего командования, поскольку потребность в количестве личного состава определяют в Генштабе ВСУ. При этом полностью выполнить или перевыполнить план не удается.

Также сообщалось, как лучше оформить отстрочку от мобилизации.