Кім вказав на ознаки закінчення війни в Україні: "Передумови є" (відео)

Українці, які майже чотири роки живуть у війні, зараз перебувають у точці прийняття, а це може свідчити про те, що скоро все, можливо, закінчиться.

Таку думку висловив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Тобто колись усі сподівалися "завтра", "два-три тижні", потім "це буде дуже довго". Зараз люди в принципі перестали цікавитися: "Та, це було вже сто разів, навіть слухати не буду". Тобто коли цей етап відбувається, то це означає, що скоро, можливо, закінчиться.

Однак не тільки в ухваленні справа. Кім говорить про те, що російська економіка починає все більше відчувати санкції, що призводить до її падіння, а також до катастрофи в бізнесі.

"Вони не говорять про це. Але одна справа, коли ти побудував танк за $80 млн, і ти його продав, ти молодець, і зовсім інша справа, коли ти його побудував, а тобі його спалили через два дні дроном за $1000. Це різні речі", — зазначив він, додавши, що не буде навіть коментувати роботу ЗСУ щодо ринку пального і переробки в РФ і передавши особистий привіт Чарлі і 14-му окремому полку безпілотної авіації Сил безпілотних систем.

За його словами, заподіяння такої шкоди — це примус до миру, який зараз нарощується з боку України.

"Тобто ми звикли до цього, ми перейшли цю межу, а росіяни ще не відчували що таке сидіти без світла. Зараз будуть. Думаю, це призведе мінімум до зупинки, не менше", — сподівається Кім.

І хоча РФ не шкодує грошей на ракети і дрони, чиновник вважає, що рано чи пізно це призведе до того, що виробництво знизиться. Однак, зазначив він, це не означає, що російська армія припинить обстріли, просто для них вона використовуватиме дрони, накопичені на складах, і нам потрібно це пережити.

"Водночас Україна теж наростила свої можливості, і зараз, на мою думку, ми навіть більше загрожуємо їхній системі, ніж вони нам. Тому такий невійськовий коментар, але передумови зараз є до зупинки війни", — наголосив він.

Раніше Кім говорив, що війна може тривати від двох місяців до року. Щоправда пізніше він розповів, що його не зовсім правильно зрозуміли.

