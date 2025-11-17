Ким указал на признаки окончания войны в Украине: "Предпосылки есть" (видео)

Украинцы, которые почти четыре года живут в войне, сейчас находятся в точке принятия, а это может свидетельствовать о том, что скоро все, возможно, закончится.

Такое мнение высказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Новини.LIVE.

"То есть когда-то все надеялись "завтра", "две-три недели", потом "это будет очень долго". Сейчас люди в принципе перестали интересоваться: "Та, это было уже сто раз, даже слушать не буду". То есть когда этот этап происходит, то это означает, что скоро, возможно, закончится.

Однако не только в принятии дело. Ким говорит о том, что российская экономика начинает все больше ощущать санкции, что приводит к ее падению, а также к катастрофе в бизнесе.

"Они не говорят об этом. Но одно дело, когда ты построил танк за $80 млн, и ты его продал, ты молодец, и совсем другое дело, когда ты его построил, а тебе его сожгли через два дня дроном за $1000. Это разные вещи", — отметил он, добавив, что не будет даже комментировать работу ВСУ по рынку топлива и переработки в РФ и передав личный привет Чарли и 14-му отдельному полку беспилотной авиации Сил беспилотных систем.

По его словам, нанесение такого ущерба — это принуждение к миру, которое сейчас наращивается со стороны Украины.

"То есть мы привыкли к этому, мы перешли эту грань, а россияне еще не чувствовали что такое сидеть без света. Сейчас будут. Думаю, это приведет минимум к остановке, не меньше", — надеется Ким.

И хотя РФ не жалеет денег на ракеты и дроны, чиновник считает, что рано или поздно это приведет к тому, что производство снизится. Однако, отметил он, это не значит, что российская армия прекратит обстрелы, просто для них она будет использовать дроны, накопленные на складах, и нам нужно это пережить.

"Вместе с тем Украина тоже нарастила свои возможности, и сейчас, по моему мнению, мы даже больше угрожаем их системе, чем они нам. Поэтому такой невоенный комментарий, но предпосылки сейчас есть к остановке войны", — подчеркнул он.

Ранее Ким говорил, что война может продолжаться от двух месяцев до года. Правда позже он рассказал, что его не совсем правильно поняли.

