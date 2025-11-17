Фінляндія розпочала військові навчання за 100 км від Росії: серед учасників — поляки

На тлі посилення військової риторики Російської Федерації Фінляндія розпочала Регіональні артилерійські навчання Northern Strike ("Північний удар 225").

Навчання на найбільшому полігоні в Західній Європі в Роваярві (Східна Лапландія) стартували 17 листопада під керівництвом бригади "Кайнуу", повідомляє фінська телерадіомовна компанія Yle.

У них беруть участь військовослужбовці з бригад "Кайнуу", "Порі", "Єгерської бригади" і Прикордонної служби. У навчаннях також бере участь польська батарея важких реактивних систем залпового вогню з 40 осіб.

Військові відпрацюють дії з артилерійськими системами армії в складних умовах початку зими.

Керівник навчань, підполковник Кіммо Руотсалайнен, зазначив, що це наймасштабніші артилерійські та мінометні навчання в Північній Фінляндії для призовників, які звільняються в запас у грудні.

"Навчання поєднують у собі тактичну та оперативну вогневу міць і відпрацьовують інтеграцію можливостей союзників", — заявив він.

Загальна чисельність учасників навчань, які триватимуть до 25 листопада, становить близько 2200 осіб і 500 одиниць техніки.

16 жовтня міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує війська біля кордонів ЄС і готується до другої фази агресії. На засіданні НАТО в Брюсселі міністр зазначив: Росія модернізує армію і накопичує сили поблизу кордонів, створюючи реальні ризики для Альянсу.

Хякканен наголосив на необхідності посилення НАТО через ескалацію РФ, яка не зупиниться в Україні. Це сигнал про довгострокову стратегію Москви проти Європи. Загалом, заява відображає тривогу Півночі Європи щодо гібридних загроз РФ.

Також Фінляндія приєдналася до програми PURL з військовою допомогою Україні.

Зі свого боку чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов назвав Фінляндію "країною проклятих чухонців" і запропонував зробити з країни Хіросіму, натякаючи на ядерне бомбардування. Таку реакцію у росіянина викликала новина про заборону лижникам з РФ на в'їзд до Фінляндії в разі допуску на Кубок світу.

Нагадаємо, Фінляднія екстрадувала до РФ "вагнерівця", який вбивав українців на Донбасі, але потім вирішив просити в країні НАТО притулку.