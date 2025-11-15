Фінляндія повернула в РФ "вагнерівця", який убивав українців

Росіянина, який незаконно перетнув влітку кордон Фінляндії і хотів отримати там притулок, повернуто до Росії.

Чоловіка на ім'я Євген, який воював проти українців у складі ПВК "Вагнер", депортували з території держави назад додому, повідомляє Yle з посиланням на Прикордонну службу Північної Карелії. У відомстві заявили, що публікують інформацію про цей конкретний випадок у зв'язку з поширенням даних про його минуле.

Прикордонна служба розповіла, що депортований чоловік має військове минуле, але відмовилася надати додаткові подробиці. Раніше влада підтвердила, що він подав клопотання про надання міжнародного захисту у Фінляндії.

"Я втік від війни, щоб отримати притулок в іншій країні. Я перебуваю на дійсній службі і покинув свою частину...Я просто приїхав у пошуках притулку. Я просто хочу жити і не хочу війни", — заявляв він. Проти нього не стали порушувати справу про незаконний перетин кордону.

Його затримали в Кітеї 17 червня після того, як він незаконно перетнув кордон із Росією в лісистій місцевості вздовж кордону. Чоловіка було виявлено системою відеоспостереження агентства. За даними Yle, датчики на кордоні з Фінляндією спрацювали, і патруль ухвалив рішення взяти його.

Євген на відео, знятому в Україні

Наступного дня після затримання він звернувся в поліцію Йоенсуу, заявивши, що перетнув кордон нелегально, "не маючи можливості отримати захист і допомогу в Європі". Євген сказав, що Фінляндія — найближче місце для перетину кордону з Росією.

Він також зізнався, що сам спланував поїздку, додавши, що ніхто йому не допомагав і не консультував, окрім двох друзів, які підвезли його на машині недалеко від кордону. Потім, за словами чоловіка, він пішов пішки лісистою місцевістю в бік Фінляндії, використовуючи свій смартфон і застосунок для активного відпочинку AlpineQuest.

Що відомо про депортованого "вагнерівця"

Євген — персона досить медійна і часто з'являвся в роликах пропагадистських ЗМІ. Раніше в інтерв'ю він розповідав про бої в Україні і стверджував, що добровільно вступив у війська РФ у 2022 році, пройшов підготовку у складі "Вагнера" і брав участь в операціях у Бахмуті.

Також він служив командиром роти в 433-му мотострілецькому полку ЗС РФ і брав участь у боях на сході України, зокрема під Селидовим і Бахмутом. В одному з відео "вагнерівець" розповідає, як його підрозділ підірвав авто з українськими військовими в Селидовому.

З публічного простору він зник після боїв за Селидове восени 2024 року.

У своїх публічних акаунтах у соціальних мережах він публікував відеоролики з критикою російського військового керівництва, звинувативши його у зраді та брехні.

У нього за плечима судимість за пограбування ювелірного магазину в Омську восени 2023-го. Замість відбування терміну він пішов на фронт.

