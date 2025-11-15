Финляндия вернула в РФ "вагнеровца", убивавшего украинцев

Россиянин, который незаконно пересек летом границу Финляндии и хотел получить там убежище, возвращен в Россию.

Мужчину по имени Евгений, который воевал против украинцев в составе ЧВК "Вагнер", депортировали из территории государства обратно домой, сообщает Yle со ссылкой на Пограничную службу Северной Карелии. В ведомстве заявили, что публикуют информацию об этом конкретном случае в связи с распространением данных о его прошлом.

Пограничная служба рассказала, что депортированный мужчина имеет военное прошлое, но отказалась предоставить дополнительные подробности. Ранее власти подтвердили, что он подал ходатайство о предоставлении международной защиты в Финляндии.

"Я бежал от войны, чтобы получить убежище в другой стране. Я нахожусь на действительной службе и покинул свою часть…Я просто приехал в поисках убежища. Я просто хочу жить и не хочу войны", — заявлял он. Против него не стали возбуждать дело о незаконном пересечении границы.

Его задержали в Китее 17 июня после того, как он незаконно пересек границу с Россией в лесистой местности вдоль границы. Мужчина был обнаружен системой видеонаблюдения агентства. По данным Yle, датчики на границе с Финляндией сработали, и патруль принял решение взять его.

Евгений на видео, снятом в Украине

На следующий день после задержания он обратился в полицию Йоэнсуу, заявив, что пересёк границу нелегально, "не имея возможности получить защиту и помощь в Европе". Евгений сказал, что Финляндия — ближайшее место для пересечения границы с Россией.

Он также признался, что сам спланировал поездку, добавив, что никто ему не помогал и не консультировал, кроме двух друзей, которые подвезли его на машине недалеко от границы. Затем, по словам мужчины, он пошёл пешком по лесистой местности в сторону Финляндии, используя свой смартфон и приложение для активного отдыха AlpineQuest.

Что известно о депортированном "вагнеровце"

Евгений – персона довольно медийная и часто мелькал в роликах пропагадистских СМИ. Ранее в интервью он рассказывал о боях в Украине и утверждал, что добровольно вступил в войска РФ в 2022 году, прошел подготовку в составе "Вагнера" и участвовал в операциях в Бахмуте.

Также он служил командиром роты в 433-м мотострелковом полку ВС РФ и участвовал в боях на востоке Украины, в том числе под Селидово и Бахмутом. В одном из видео "вагнеровец" рассказывает, как его подразделение подорвало авто с украинскими военными в Селидово.

Из публичного пространства он пропал после боев за Селидово осенью 2024 года.

В своих публичных аккаунтах в социальных сетях он публиковал видеоролики с критикой российского военного руководства, обвинив его в предательстве и лжи.

У него за плечами судимость за ограбление ювелирного магазина в Омске осенью 2023-го. Вместо отбывания срока он пошел на фронт.

Напомним, пограничники задержали украинца, который подписал контракт с Минобороны РФ и воевал против своих соотечественников. Он пытался пересечь границу с ЕС, где планировал оформить статус беженца по украинскому паспорту. При обыске у него нашли российский паспорт и флаг РФ.