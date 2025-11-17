Финляндия начала военные учения в 100 км от России: среди участников – поляки

На фоне усиления военной риторики Российской Федерации Финляндия начала Региональные артиллерийские учения Northern Strike ("Северный удар 225").

Учения на крупнейшем полигоне в Западной Европе в Роваярви (Восточная Лапландия) стартовали 17 ноября под руководством бригады "Кайнуу", сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

В них принимают участие военнослужащие из бригад "Кайнуу", "Пори", "Егерской бригады" и Пограничной службы. В учениях также участвует польская батарея тяжелых реактивных систем залпового огня из 40 человек.

Военные отработают действия с артиллерийскими системами армии в сложных условиях начала зимы.

Руководитель учений, подполковник Киммо Руотсалайнен, отметил, что это самые масштабные артиллерийские и минометные учения в Северной Финляндии для призывников, которые увольняются в запас в декабре.

"Учения сочетают в себе тактическую и оперативную огневую мощь и отрабатывают интеграцию возможностей союзников", – заявил он.

Общая численность участников учений, которые продлятся до 25 ноября, составляет около 2200 человек и 500 единиц техники.

16 октября министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Россия наращивает войска у границ ЕС и готовится ко второй фазе агрессии. На заседании НАТО в Брюсселе министр отметил: Россия модернизирует армию и накапливает силы вблизи границ, создавая реальные риски для Альянса.

Хякканен подчеркнул необходимость усиления НАТО из-за эскалации РФ, которая не остановится в Украине. Это сигнал о долгосрочной стратегии Москвы против Европы. В общем, заявление отражает тревогу Севера Европы относительно гибридных угроз РФ.

Также Финляндия присоединилась к программе PURL с военной помощью Украине.

В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Финляндию "страной проклятых чухонцев" и предложил сделать из страны Хиросиму, намекая на ядерную бомбардировку. Такую реакцию у россиянина вызвала новость о запрете лыжникам из РФ на въезд в Финляндию в случае допуска на Кубок мира.

Напомним, Финлядния экстрадировала в РФ "вагнеровца", который убивал украинцев на Донбассе, но затем решил просить в стране НАТО убежища.