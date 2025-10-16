Фронт смещается на Запад: как Россия подбирается к границам НАТО

Россия переходит к новому этапу давления на Европу. У границ НАТО растет военная активность, а инциденты — от Эстонии до Франции — становятся все более частыми. На этом фоне министр обороны Финляндии предупреждает о "второй фазе агрессии" Кремля, тогда как в штаб-квартире НАТО пытаются успокоить союзников. Фокус выяснил, что на самом деле означает этот сигнал с Севера.

Related video

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Россия наращивает войска у границ ЕС и готовится ко второй фазе агрессии. На заседании НАТО в Брюсселе министр отметил: Россия модернизирует армию и накапливает силы вблизи границ, создавая реальные риски для Альянса.

Хякканен подчеркнул необходимость усиления НАТО из-за эскалации РФ, которая не остановится в Украине. Это сигнал о долгосрочной стратегии Москвы против Европы. В общем, заявление отражает тревогу Севера Европы относительно гибридных угроз РФ.

Также Финляндия присоединится к программе PURL с военной помощью Украине. На этой неделе объявят новый пакет поддержки от Хельсинки.

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте после встречи министров обороны в Брюсселе призвал доверять западным военным и не переоценивать россиян, сообщает Clash Report.

"Наши армии имеют лучшее снаряжение, хорошо обучены, с опытом 50-70 лет. Мы знаем дело, поэтому не воспринимайте РФ слишком серьезно", — сказал он.

В то же время Альянс, по словам генерального секретаря НАТО, должен готовиться к любым сценариям агрессии.

"Если диктатор жертвует миллионом за мизерные достижения в Украине — менее 1% территории, — то может пойти против НАТО. Неизвестно, сделает ли, но мы готовы", — подчеркнул Рютте.

Это произошло на фоне того, что инциденты с российскими вооруженными силами у границ НАТО продолжаются.

В частности, в ночь на 11 октября департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно перекрыли дорогу от Вярски до Саатсе в районе "саатсеского сапога". Причина — эстонские пограничники зафиксировали передвижение военных формирований РФ, которые патрулировали или маневрировали с вооружением. В связи с этим эстонские власти закрыли до 14 октября границу в этом месте, чтобы избежать инцидентов. Россия отрицает аномалии, называя рутинными упражнениями, но эстонские источники видят в этом попытку давления или разведки. "Саатсеский сапог" — уязвимое место эстонской границы, где дорога проходит через российскую территорию на 800 метров, и такие действия могут быть тестом реакции НАТО.

Вторая провокация — морская: 13 октября российская дизель-электрическая подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у побережья Бретани, Франция, в Бискайском заливе. Официальная причина — техническая авария в топливной системе, создавшая риск взрыва из-за утечки или перегрева. Лодка, вооруженная крылатыми ракетами "Калибр", входит в Черноморский флот РФ, но была замечена в Атлантике — возможно, на маневрах или разведмиссии. Французский фрегат ВМС сразу взял его под наблюдение, координируя с НАТО. Командование Альянса в X подтвердило инцидент, подчеркнув бдительность в Атлантике.

"Мы мониторим ситуацию, обеспечивая безопасность союзников", — отмечала пресс-служба НАТО.

Вторая фаза агрессии РФ: о чем именно идет речь

Военный эксперт Олег Жданов отрицает, что началась уже вторая фаза агрессии РФ против НАТО. По его мнению, Россия вступила в начальную, так называемую нулевую фазу конфликта. Западные специалисты и НАТО признают эту фазу как подготовительную. Она заключается в формировании общественного мнения о непобедимости России, которая якобы способна одолеть любого, и что сопротивление ей бесполезно.

Жданов видит в этом угрозу: если нулевая фаза удастся, дальнейшие этапы эскалации станут неизбежными. Россияне проводят масштабную информационную кампанию через различные медиа, блогеров, СМИ, где имеют связи, инвестировали средства или купили журналистов.

"Добавляется работа агентурной сети, которая занимается подрывными акциями: диверсиями, поджогами, угрозами политикам. Цель — убедить, что помощь Украине бесполезна, это лишь пустая трата налогов граждан в западных странах, а Россию невозможно победить", — говорит Фокусу эксперт.

Готово ли НАТО противостоять российской агрессии

По словам Жданова, НАТО не готово противостоять этой фазе. Недавние выступления Марка Рютте разочаровали эксперта. Рютте запустил контркампанию, которая преуменьшает угрозу.

"Генеральный секретарь НАТО рассказал на пресс-конференции после встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе, что Россия слабая, не стоит готовиться к конфронтации, ее можно одолеть легко. Это проблема, потому что кажется, что министр обороны США Пит Гегсет, с его пророссийскими взглядами в администрации, как флюгер, адаптируется к Трампу. Трамп говорил о мире через силу, и все заговорили о массовом оружии для Украины, которое шокирует врага. Но Гегсет выступает милитаристски и жестко, а вокруг говорят: зачем дрожать перед Россией?" — добавил эксперт.

По мнению Жданова, отдельные страны НАТО понимают ситуацию и продолжат поддержку, формируя коалицию, которая набирает обороты. Однако руководство Альянса демонстрирует слабую позицию, что является ошибкой.

Напомним, что неизвестные дроны заметили над военной базой в Марне, Франция. Местные власти называют их небольшими, без признаков военной техники, но инцидент считают "исключительным". Подобные случаи в ЕС, от Польши до Норвегии, вызывают тревогу. Фокус предполагает, что это может быть частью гибридной тактики Кремля, которая угрожает ослаблением поддержки Украины из-за дестабилизации в Европе.

Также Фокус писал, что неизвестные дроны нарушили работу аэропортов Дании и Норвегии, вызвав сбои и аресты.