Фронт зміщується на Захід: як Росія підбирається до кордонів НАТО

Росія переходить до нового етапу тиску на Європу. Біля кордонів НАТО зростає військова активність, а інциденти — від Естонії до Франції — стають дедалі частішими. На цьому тлі міністр оборони Фінляндії попереджає про "другу фазу агресії" Кремля, тоді як у штаб-квартирі НАТО намагаються заспокоїти союзників. Фокус з'ясував, що насправді означає цей сигнал із Півночі.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує війська біля кордонів ЄС і готується до другої фази агресії. На засіданні НАТО в Брюсселі міністр зазначив: Росія модернізує армію та накопичує сили поблизу кордонів, створюючи реальні ризики для Альянсу.

Хякканен підкреслив необхідність посилення НАТО через ескалацію РФ, яка не зупиниться в Україні. Це сигнал про довгострокову стратегію Москви проти Європи. Загалом, заява відображає тривогу Півночі Європи щодо гібридних загроз РФ.

Також Фінляндія приєднається до програми PURL з військовою допомогою Україні. Цього тижня оголосять новий пакет підтримки від Гельсінкі.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі міністрів оборони в Брюсселі закликав довіряти західним військовим і не переоцінювати росіян, повідомляє Clash Report.

"Наші армії мають найкраще спорядження, добре навчені, з досвідом 50–70 років. Ми знаємо справу, тож не сприймайте РФ надто серйозно", — сказав він.

Водночас Альянс, за словами генерального секретаря НАТО, мусить готуватися до будь-яких сценаріїв агресії.

"Якщо диктатор жертвує мільйоном за мізерні здобутки в Україні — менше ніж 1% території, — то може піти проти НАТО. Невідомо, чи зробить, але ми готові", — наголосив Рютте.

Це відбулося на фоні того, що інциденти з російськими збройними силами біля кордонів НАТО продовжуються.

Зокрема в ніч на 11 жовтня департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово перекрили дорогу від Вярські до Саатсе в районі "саатсеського чобота". Причина — естонські прикордонники зафіксували пересування військових формувань РФ, що патрулювали або маневрували з озброєнням. У зв'язку з цим естонська влада закрила до 14 жовтня кордон у цьому місці, аби уникнути інцидентів. Росія заперечує аномалії, називаючи рутинними вправами, але естонські джерела бачать у цьому спробу тиску чи розвідки. "Саатсеський чобіт" — вразливе місце естонського кордону, де дорога проходить через російську територію на 800 метрів, і такі дії можуть бути тестом реакції НАТО.

Друга провокація — морська: 13 жовтня російський дизель-електричний підводний човен Б-261 "Новоросійськ" сплив біля узбережжя Бретані, Франція, в Біскайській затоці. Офіційна причина – технічна аварія в паливній системі, що створила ризик вибуху через витік або перегрів. Човен, озброєний крилатими ракетами "Калібр", входить до Чорноморського флоту РФ, але був помічений в Атлантиці — можливо, на маневрах чи розвідмісії. Французький фрегат ВМС одразу взяв його під спостереження, координуючи з НАТО. Командування Альянсу в X підтвердило інцидент, підкресливши пильність в Атлантиці.

"Ми моніторимо ситуацію, забезпечуючи безпеку союзників", — зазначала пресслужба НАТО.

Друга фаза агресії РФ: про що саме ідеться

Військовий експерт Олег Жданов заперечує, що почалася вже друга фаза агресії РФ проти НАТО. На його думку, Росія вступила в початкову, так звану нульову фазу конфлікту. Західні фахівці та НАТО визнають цю фазу як підготовчу. Вона полягає в формуванні громадської думки про непереможність Росії, яка нібито здатна здолати будь-кого, і що опір їй марний.

Жданов бачить у цьому загрозу: якщо нульова фаза вдасться, подальші етапи ескалації стануть неминучими. Росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію через різні медіа, блогерів, ЗМІ, де мають зв'язки, інвестували кошти чи купили журналістів.

"Додається робота агентурної мережі, яка займається підривними акціями: диверсіями, підпалами, погрозами політикам. Мета — переконати, що допомога Україні даремна, це лише марна трата податків громадян у західних країнах, а Росію неможливо перемогти", — каже Фокусу експерт.

Чи готове НАТО протистояти російській агресії

За словами Жданова, НАТО не готове протистояти цій фазі. Нещодавні виступи Марка Рютте розчарували експерта. Рютте запустив контркампанію, яка применшує загрозу.

"Генеральний секретар НАТО розповів на пресконференції після зустрічі з міністрами оборони НАТО у Брюсселі, що Росія слабка, не варто готуватися до конфронтації, її можна здолати легко. Це проблема, бо здається, що міністр оборони США Піт Гегсет, з його проросійськими поглядами в адміністрації, як флюгер, адаптується до Трампа. Трамп говорив про мир через силу, і всі заговорили про масову зброю для України, яка шокує ворога. Але Гегсет виступає мілітарно й жорстко, а навколо кажуть: навіщо тремтіти перед Росією?" — додав експерт.

На думку Жданова, окремі країни НАТО розуміють ситуацію і продовжать підтримку, формуючи коаліцію, яка набирає обертів. Однак керівництво Альянсу демонструє слабку позицію, що є помилкою.

