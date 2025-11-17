Передвоєнна ситуація в Польщі: у Генштабі заявили про підготовку нападу

Після диверсій на залізниці в Польщі, а до цього — кібератак начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула констатує, що ворог почав підготовку до війни.

Противник створює тут певну обстановку, яка має підірвати довіру суспільства до уряду, поліції та збройних сил, а також створити сприятливі умови для потенційної агресії на території Польщі, цитує слова генерала Rzeczpospolita.

"Це типово для 1939 року, але, по суті, передувало багатьом збройним конфліктам, а також відбувалося в періоди, коли ці збройні конфлікти ще не відбулися. Ще раз наголошую: найголовніше сьогодні — це наша позиція, наша відповідь", — підкреслив Кукула.

Генерал запевняє, що Польща здатна реагувати на цю загрозу різними способами.

"У нашому розпорядженні є ціла низка відповідей на це питання, і питання лише в тому, щоб вирішити, застосовувати їх чи ні", — сказав він.

Сьогодні, додав військовий, усе залежить від позиції влади, від того, чи вдасться стримати ворога або, навпаки, підштовхнути його до агресії.

"Ми завжди перебуваємо в передвоєнному періоді, і холодна війна теж була передвоєнним періодом. Йдеться про управління цим передвоєнним періодом, про вибудовування ефективної політики стримування, значною мірою заснованої на наших оборонних можливостях, але також і на позиції наших громадян", — підкреслив генерал.

За його словами, якщо Польща і НАТО вкладатимуть значні кошти в оборонний потенціал і чітко дадуть зрозуміти, що будь-який напад на країни Альянсу або Польщу потягне за собою рішучу відповідь і буде пов'язаний з великим ризиком для потенційного агресора — Російської Федерації.

Коментуючи підрив колій у Мазовецькому воєводстві, начальник польського Гнештабу заявив:

"Якщо хтось був на війні, він знає, що те, що ми маємо сьогодні, — це не війна, а передвоєнна ситуація, або те, що ми в розмовній мові називаємо гібридною війною".

Місяць тому колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес запевнив, що в разі нападу Росії на Польщу реакція НАТО була б миттєвою і призвела б до знищення Калінінграда

Тим часом польські інженери почали практичне впровадження установок Ultimate Building Machine (UBM) — мобільних комплексів, що дають змогу за добу звести сталевий ангар площею до 900 квадратних метрів. Технологія, розроблена американцями, здатна значно прискорити будівництво об'єктів військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у несподіваному інтерв'ю звинуватила Польщу і країни Балтії в непрямій причетності до російської агресії проти України.