Предвоенная ситуация в Польше: в Генштабе заявили о готовящемся нападении

После диверсий на железной дороге в Польше, а до этого — кибератак, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула констатирует, что враг начал подготовку к войне.

Противник создает здесь определенную обстановку, которая должна подорвать доверие общества к правительству, полиции и вооруженным силам, а также создать благоприятные условия для потенциальной агрессии на территории Польши, цитирует слова генерала Rzeczpospolita.

"Это типично для 1939 года, но, по сути, предшествовало многим вооруженным конфликтам, а также происходило в периоды, когда эти вооруженные конфликты еще не произошли. Еще раз подчеркиваю: самое главное сегодня — это наша позиция, наш ответ", — подчеркнул Кукула.

Генерал уверяет, что Польша способна реагировать на эту угрозу различными способами.

"В нашем распоряжении имеется целый ряд ответов на этот вопрос, и вопрос лишь в том, чтобы решить, применять их или нет", — сказал он.

Сегодня, добавил военный, все зависит от позиции властей, от того, удастся ли сдержать врага или, наоборот, подтолкнуть его к агрессии.

"Мы всегда находимся в предвоенном периоде, и холодная война тоже была предвоенным периодом. Речь идет об управлении этим предвоенным периодом, о выстраивании эффективной политики сдерживания, в значительной степени основанной на наших оборонительных возможностях, но также и на позиции наших граждан", — подчеркнул генерал.

По его словам, если Польша и НАТО будут вкладывать значительные средства в оборонный потенциал и четко дадут понять, что любое нападение на страны Альянса или Польшу повлечет за собой решительный ответ и будет сопряжено с большим риском для потенциального агрессора — Российской Федерации.

Комментируя подрыв колий в Мазовецком воеводстве, начальник польского Генштаба заявил:

"Если кто-то был на войне, он знает, что то, что мы имеем сегодня, — это не война, а предвоенная ситуация, или то, что мы в разговорной речи называем гибридной войной".

Месяц назад бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заверил, что в случае нападения России на Польшу реакция НАТО была бы мгновенной и привела бы к уничтожению Калининграда

Тем временем польские инженеры начали практическое внедрение установок Ultimate Building Machine (UBM) — мобильных комплексов, позволяющих за сутки возвести стальной ангар площадью до 900 квадратных метров. Технология, разработанная американцами, способна значительно ускорить строительство объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель в неожиданном интервью обвинила Польшу и страны Балтии в косвенной причастности к российской агрессии против Украины.