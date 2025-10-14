Нападение России на Польшу привело бы к уничтожению Калининграда, — генерал армии США (видео)

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в случае нападения России на Польшу, реакция НАТО была бы мгновенной и привела бы к уничтожению Калининграда. По его словам, такой сценарий показал бы разницу между поддержкой Украины и прямым ответом Альянса на агрессию против страны-члена.

Об этом Бен Ходжес отметил в интервью программе "Вот так" на телеканале Belsat TV.

"Если бы они напали на страну НАТО, все было бы иначе, чем в Украине", — отметил Ходжес. По его словам, военная реакция Альянса на такую агрессию имела бы совсем другой масштаб и темпы.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес

Генерал привел гипотетический пример возможной атаки на Польшу в 2025 году.

"Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же как она атаковала Украину, ее бы уничтожили силы ВВС и сухопутные войска НАТО", — отметил он.

Ходжес подчеркнул, что в случае подобного развития событий ударам подвергся бы Калининград, который, по его словам, перестал бы существовать уже в первые часы конфликта.

"Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы — Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены, любые российские военные объекты в Севастополе тоже", — сказал бывший командующий.

Генерал подчеркнул, что четкая и публичная позиция НАТО могла бы предотвратить войну.

"Мы бы заранее сказали: не смейте этого делать. Иначе мы дадим Украине все необходимое и поможем восстановить ее суверенитет", — заявил он.

Ходжес также выразил убеждение, что решительные действия Запада могли бы изменить ход событий в Украине.

"Если бы это стало нашей четкой целью, то сейчас ситуация была бы совсем другой и Украина была бы в другом положении", — подытожил он.

Напомним, что генерал Бен Ходжес возглавлял командование сухопутных войск США в Европе с 2014 до 2017 года и неоднократно выступал с публичными заявлениями о необходимости более активной поддержки Украины.

