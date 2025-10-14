Напад Росії на Польщу призвів би до знищення Калінінграда, – генерал армії США (відео)

Колишній командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес заявив, що у разі нападу Росії на Польщу, реакція НАТО була б миттєвою та призвела б до знищення Калінінграда. За його словами, такий сценарій показав би різницю між підтримкою України та прямою відповіддю Альянсу на агресію проти країни-члена.

Про це Бен Годжес наголосив в інтерв’ю програмі "Вот так" на телеканалі Belsat TV.

"Якби вони напали на країну НАТО, все було б інакше, ніж в Україні", — зауважив Годжес. За його словами, військова реакція Альянсу на таку агресію мала б зовсім інший масштаб і темпи.

Колишній командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Годжес

Генерал навів гіпотетичний приклад можливої атаки на Польщу у 2025 році.

"Якби Росія в 2025 році атакувала Польщу так само як вона атакувала Україну, її б знищили сили ВПС і сухопутні війська НАТО", — зазначив він.

Годжес підкреслив, що у разі подібного розвитку подій ударів зазнав би Калінінград, який, за його словами, перестав би існувати вже у перші години конфлікту.

"Калінінград був би ліквідований у перші ж години. У перші години — Калінінграда немає. Всі російські об'єкти знищені, будь-які російські військові об'єкти в Севастополі теж", — сказав колишній командувач.

Генерал наголосив, що чітка і публічна позиція НАТО могла б запобігти війні.

"Ми б заздалегідь сказали: не смійте цього робити. Інакше ми дамо Україні все необхідне і допоможемо відновити її суверенітет", — заявив він.

Годжес також висловив переконання, що рішучі дії Заходу могли б змінити перебіг подій в Україні.

"Якби це стало нашою чіткою метою, то зараз ситуація була б зовсім іншою і Україна була б в іншому становищі", — підсумував він.

Нагадаємо, що генерал Бен Годжес очолював командування сухопутних військ США у Європі з 2014 до 2017 року та неодноразово виступав із публічними заявами щодо необхідності активнішої підтримки України.

