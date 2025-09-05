Не 2025 і не 2026: коли завершиться війна РФ і що цьому допоможе, — генерал Годжес (відео)

Генерал армії США Бен Годжес вважає, що інтенсивність бойових дій ЗС РФ на українському фронті залежатиме від тиску Вашингтона на Москву та Київ. Президент США Дональд Трамп підштовхуватиме до переговорів і Росію, і Україну.

Росія може вести війну в Україні ще рік, півтора, а інтенсивність бойових дій буде залежати від тиску США на РФ та Україну. Про це в коментарі "24 каналу" заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес.

Війна РФ - Бег Годжес про завершення бойових дій див. з 6:53

"Я припускаю, що Росія може продовжувати війну в Україні ще рік або півтора", — сказав американський генерал-лейтенант.

Американський військовий зауважив, що людей у Росії вистачає, але обмежені можливості військової промисловості, через що вона змушена імпортувати зброю з КНДР.

Також генерал Годжес вважає, що інтенсивність бойових дій ЗС РФ на українському фронті залежатиме від тиску США як на Кремль, так і Банкову, а президент США Дональд Трамп буде підштовхувати до переговорів і Росію, і Україну.

"На цей момент я не бачу жодних ознак того, що Путін має бодай якусь повагу до адміністрації Дональда Трампа або що його переконує будь-яка з позицій, які вона просуває", — зазначив генерал-лейтенант США.

Годжес додав, що усі наступальні кампанії РФ не принесли їй значних здобутків, а лише шалені втрати особового складу. Зокрема, РФ немає чим похвалитися за результатами так званого "літнього наступу". Генерал вважає, що головною метою їхнього наступу було підтримання постійного тиску на українську сторону, оскільки Україна також зазнає втрат.

"Що саме Росія здобула цього літа і якою ціною? Очевидно, що росіяни не зважають на кількість загиблих. Але навіть Російська Федерація не має нескінченного людського ресурсу. Тож я не впевнений, що вони продовжуватимуть це безкінечно. Але для нападника, для окупаційної армії, я не вважаю, що така стратегія або підхід буде життєздатним чи стійким протягом наступних двох років", — додав американський військовий.

Війна РФ — що відомо

4 вересня повідомлялося, що Росія планує активізувати наступальні дії із застосуванням важкої техніки, щоб прорвати українську лінію оборони на глибину до 10-15 кілометрів. Передбачувані напрямки удару — Покровське, Куп'янське та Запорізьке.

Також повідомлялося, що європейські лідери дедалі більше стурбовані новим наступом Росії й обговорюють надання Україні гарантій безпеки. Щоправда, умовою надання таких гарантій є закінчення бойових дій.