ЗС РФ готують наступ, а союзники України стурбовані планами Кремля, — Bloomberg

Європейські лідери дедалі більше стурбовані новим наступом Росії і обговорюють надання Україні гарантій безпеки. Щоправда, умовою надання таких гарантій є закінчення бойових дій.

Обговорення відбувається на тлі повідомлень про передислокацію російських військ у районі Покровська, пише Bloomberg. Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія передислокувала 100 тисяч своїх військових на лінію фронту за межами міста. Росіяни намагаються захопити Покровськ вже понад рік, проте так і не полишають мети захопити всю Донецьку область. Захоплення Покровська відкрило б окупантам шлях на Краматорськ і Слов’янськ, а згодом – і на окупацію всієї Донеччини, зауважує видання.

Європейські лідери, які обговорюють гарантії безпеки для повоєнної України, прагнуть більшого залучення до процесу Сполучених Штатів і тому намагатимуться переконати президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії, – адже Москва не демонструє жодної готовності до конструктивного діалогу.

Щодо гарантій безпеки, то про готовність надати такі гарантії Україні після закінчення війни вже заявляв президент Франції Еммануель Макрон. Ці гарантії, зокрема, можуть включати відправлення військ до України. Президент США Дональд Трамп вже виключив можливість відправлення до України американських військових, проте сказав, що Штати можуть надати повітряну та розвідувальну підтримку.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, заявив, що відправлення іноземних військ в Україну можна буде конкретно обговорювати лише після припинення вогню. А поки що треба максимально зміцнювати українську армію: "Україна повинна бути здатною захищатися в довгостроковій перспективі, і ми хочемо допомогти їй у цьому, як зараз, так і в майбутньому", – сказав Мерц.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пояснив, чому він не може припинити війну в Україні. Це була одна з його головних передвиборчих обіцянок – проте тепер Трамп визнав, що все складніше, ніж він думав.

Також Дональд Трамп анонсував розмову з Путіним і при цьому заперечив, що не тисне на РФ. Зокрема, він нагадав про тарифи, запроваджені проти Індії, яка купує російську нафту.