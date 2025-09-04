ВС РФ готовят наступление, а союзники Украины обеспокоены планами Кремля, — Bloomberg

Европейские лидеры все больше обеспокоены новым наступлением России и обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности. Правда, условием предоставления таких гарантий является окончание боевых действий.

Обсуждение происходит на фоне сообщений о передислокации российских войск в районе Покровска, пишет Bloomberg. В частности, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия передислоцировала 100 тысяч своих военных на линию фронта за пределами города. Россияне пытаются захватить Покровск уже более года, однако так и не оставляют цели захватить всю Донецкую область. Захват Покровска открыл бы оккупантам путь на Краматорск и Славянск, а впоследствии — и на оккупацию всей Донецкой области, отмечает издание.

Европейские лидеры, которые обсуждают гарантии безопасности для послевоенной Украины, стремятся к большему участию в процессе Соединенных Штатов и поэтому будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа усилить санкции против России, — ведь Москва не демонстрирует никакой готовности к конструктивному диалогу.

Что касается гарантий безопасности, то о готовности предоставить такие гарантии Украине после окончания войны уже заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Эти гарантии, в частности, могут включать отправку войск в Украину. Президент США Дональд Трамп уже исключил возможность отправки в Украину американских военных, однако сказал, что Штаты могут предоставить воздушную и разведывательную поддержку.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что отправку иностранных войск в Украину можно будет конкретно обсуждать только после прекращения огня. А пока надо максимально укреплять украинскую армию: "Украина должна быть способной защищаться в долгосрочной перспективе, и мы хотим помочь ей в этом, как сейчас, так и в будущем", — сказал Мерц.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не может прекратить войну в Украине. Это было одно из его главных предвыборных обещаний — однако теперь Трамп признал, что все сложнее, чем он думал.

Также Дональд Трамп анонсировал разговор с Путиным и при этом отрицал, что не давит на РФ. В частности, он напомнил о тарифах, введенных против Индии, которая покупает российскую нефть.