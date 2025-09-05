Не 2025 и не 2026: когда завершится война РФ и что этому поможет, — генерал Ходжес (видео)

Генерал армии США Бен Ходжес считает, что интенсивность боевых действий ВС РФ на украинском фронте будет зависеть от давления Вашингтона на Москву и Киев. Президент США Дональд Трамп будет подталкивать к переговорам и Россию, и Украину.

Россия может вести войну в Украине еще год, полтора, а интенсивность боевых действий будет зависеть от давления США на РФ и Украину. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Я предполагаю, что Россия может продолжать войну в Украине еще год или полтора", — сказал американский генерал-лейтенант.

Американский военный отметил, что людей в России хватает, но ограничены возможности военной промышленности, из-за чего она вынуждена импортировать оружие из КНДР.

Также генерал Ходжес считает, что интенсивность боевых действий ВС РФ на украинском фронте будет зависеть от давления США как на Кремль, так и Банковую, а президент США Дональд Трамп будет подталкивать к переговорам и Россию, и Украину.

"На данный момент я не вижу никаких признаков того, что Путин имеет хоть какое-то уважение к администрации Дональда Трампа или что его убеждает любая из позиций, которые она продвигает", — отметил генерал-лейтенант США.

Ходжес добавил, что все наступательные кампании РФ не принесли ей значительных достижений, а лишь огромные потери личного состава. В частности, РФ нечем похвастаться по результатам так называемого "летнего наступления". Генерал считает, что главной целью их наступления было поддержание постоянного давления на украинскую сторону, поскольку Украина также несет потери.

"Что именно Россия получила этим летом и какой ценой? Очевидно, что россияне не учитывают количество погибших. Но даже Российская Федерация не имеет бесконечного человеческого ресурса. Поэтому я не уверен, что они будут продолжать это бесконечно. Но для нападающего, для оккупационной армии, я не считаю, что такая стратегия или подход будет жизнеспособным или устойчивым в течение следующих двух лет", — добавил американский военный.

Война РФ — что известно

4 сентября сообщалось, что Россия планирует активизировать наступательные действия с применением тяжелой техники, чтобы прорвать украинскую линию обороны на глубину до 10-15 километров. Предполагаемые направления удара — Покровское, Купянское и Запорожское.

Также сообщалось, что европейские лидеры все больше обеспокоены новым наступлением России и обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности. Правда, условием предоставления таких гарантий является окончание боевых действий.