Shahed-101 РФ на 100% складається з іранських запчастин: у ЗСУ пояснили, чому він небезпечний (відео)

Українські військові вивчили уламки нового ударного безпілотника Shahed-101, який російські війська почали застосовувати на фронті, і встановили: апарат ще не локалізовано в РФ, і він повністю складається з іранських комплектуючих.

Фахівці в галузі безпілотних систем опублікували відео з розбором деталей ударного БПЛА Shahed-101 Збройних сил Російської Федерації. На відео — корпус, що частково зберігся, компоненти навігації та бойова частина з новим видом детонатора.

За словами військовослужбовців, досліджені компоненти — від бойової частини і детонаторів до акумуляторів, польотного комп'ютера і блоків управління — мають виключно іранське маркування. Це вказує на тривале постачання готових комплектів з Ірану, без участі російського виробництва.

Особливу увагу привернула чотириканальна CRPA-антена, аналогічна тій, що використовується на дронах класу "Гербера" для надійної навігації, але модифікована для циліндричного корпусу Shahed-101. Двигун апарата також відповідає моделям, що застосовуються на іранських БПЛА того ж типу.

Також військові продемонстрували горіння суміші, яка міститься в бойовій частині "шахеда". Як зазначили оглядачі "Мілітарного", БЧ дрона важить близько 8 кг і належить до кумулятивно-осколкового типу. Однак, як видно на опублікованому відео, наявність порошкоподібного металу невідомого складу може надавати заряду додаткового запального ефекту, що збільшує уражаючу дію під час влучання.

Нагадаємо, російські війська почали активно використовувати Shahed-101 у прифронтових районах. Наразі відомо, що дальність ураження цих БПЛА становить кілька сотень кілометрів, а навігація відбувається на основі 4-елементної CRPA антени.

Раніше український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що вже втретє бачить на російських безпілотниках "Шахед" загадковий ящик. За його словами, ударні БПЛА могли стати носіями FPV-дронів.