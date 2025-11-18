Shahed-101 РФ на 100% состоит из иранских запчастей: в ВСУ объяснили, почему он опасен (видео)

Украинские военные изучили обломки нового ударного беспилотника Shahed-101, который российские войска начали применять на фронте, и установили: аппарат еще не локализован в РФ и полностью состоит из иранских комплектующих.

Специалисты в области беспилотных систем опубликовали видео с разбором деталей ударного БПЛА Shahed-101 Вооруженных сил Российской Федерации. На видео — частично сохранившийся корпус, компоненты навигации и боевая часть с новым видом взрывателя.

По словам военнослужащих, исследованные компоненты — от боевой части и взрывателей до аккумуляторов, полетного компьютера и блоков управления — имеют исключительно иранскую маркировку. Это указывает на продолжающиеся поставки готовых комплектов из Ирана, без участия российского производства.

Особое внимание привлекла четырехканальная CRPA-антенна, аналогичная той, что используется на дронах класса "Гербера" для надежной навигации, но модифицированная для цилиндрического корпуса Shahed-101. Двигатель аппарата также соответствует моделям, применяемым на иранских БПЛА того же типа.

Также военные продемонстрировали горение смеси, которая содержится в боевой части "шахеда". Как отметили обозреватели "Милитарного", БЧ дрона весит около 8 кг и относится к кумулятивно-осколочному типу. Однако, как видно на опубликованном видео, наличие порошкообразного металла неизвестного состава может придавать зарядy дополнительный зажигательный эффект, увеличивающий поражающее действие при попадании.

Напомним, российские войска начали активно использовать Shahed-101 в прифронтовых районах. Пока известно, что дальность поражения этих БПЛА составляет несколько сотен километров, а навигация происходит на основе 4-элементной CRPA антенны.

Ранее украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что уже в третий раз видит на российских беспилотниках "Шахед" загадочный ящик. По его словам, ударные БПЛА могли стать носителями FPV-дронов.