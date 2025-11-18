Диверсія на польській залізниці: спецслужби підтвердили, що підрив влаштували росіяни

До диверсії на польській залізниці з великою ймовірністю причетні російські спецслужби, заявив речник уряду Польщі. Подію назвали терористичним актом, який ініціювали агенти зі Сходу.

Польща офіційно підтвердила закладення вибухівки на залізниці, але поки не бажає відкривати деталі розслідування, щоб воно було ефективним, повідомило медіа The Guardian з посиланням на речника спецслужб Яцека Добжинського. Попередні результати говорять про те, що на минулих вихідних, 15-16 листопада, справді сталась "залізнична диверсія".

Диверсія на польській залізниці — деталі

Повідомлення про підозри польських слідчих щодо підриву залізничної колії з'явились близько 12 год 18 листопада. Добжинський пояснив, що деталі розслідування, ймовірно, цікавлять РФ, тому їх поки триматимуть у таємниці.

"Усе вказує на те, що російська розвідка замовила диверсії залізниць у Польщі. Ми вже можемо впевнено назвати це терористичним актом, ініційованим спецслужбами зі Сходу. Російські служби дуже хотіли б мати цю інформацію: де знаходяться наші офіцери або в якому напрямку вони рухаються", — навело медіа слова речника.

Згодом з'явилась інформація, що підірвана залізнична колія в Польщі стане темою звернення прем'єр-міністра Дональд Туск до парламентарів. Глав уряду розповість про деталі про саботаж на залізниці.

Тим часом зранку 18 листопада міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш висловився в ефірі Radio Zet. На думку посадовця, диверсія на польській залізниці — прояв гібридної війни. З його слів, на місці диверсії слідчі відшукали пристрій, який мав стежити за результатами вибуху.

"Польща та Європа зіткнулися зі станом між війною та миром, де ми маємо напади, акти саботажу, дезінформацію гігантських масштабів в інтернеті, знищення або спроби знищення критичної інфраструктури по всій Європі", — сказав міністр.

Пошкодження залізниці в Польщі — що сталось 16 листопада

Зазначимо, диверсія на польській залізниці сталась зранку 16 листопада. Місцева поліція повідомила, що машиніст електровозу близько 7 год помітив пошкодження колії — не було 1 м рейок. У електровозі на той момент перебувало двоє людей: машиніст вчасно пригальмував і тому поранених не було. На місце подій прибули правоохоронці, а також прем'єр-міністр.

Туск поспілкувався зі слідчими й заявив, що сталась диверсія на польській залізниці, при чому ідеться про напрямок Варшава-Люблін, яким рухаються вантажі в Україну. На відео, знятому під час візиту посадовця, з'явились залізничні шляхи, електровоз та фрагмент мосту. OSINTери встановили можливі координати місця подій — 51.6704754N, 21.7522119E: ідеться про ділянку залізниці біля станції Жичин.

