Ігнорують FPV і "мавіки": чому інструктори НАТО не навчають ЗСУ дроновій війні, — BBC

Інструктори Північноатлантичного альянсу, які займаються підготовкою бійців Збройних сил України на західних полігонах, лише рік тому звернули увагу на сучасні реалії війни й на дрони, розповіло BBC. До осені 2024 року інструктори просили забрати "мавіки" під час маневрів і продовжували навчати штурмувати окопи противника танками та бронемашинами.

Українські військові, які проходять підготовку на полігонах в Польщі, скаржаться на застарілі навчальні програми НАТО, ідеться у статті британської інформаційної корпорації BBC. Навчання відбуваються протягом трьох років російсько-української війни, у якій позиції перебуваються під наглядом безпілотників, і тому неможливо діяти за методиками війни в Іраку та Афганістані.

У статті пояснюється, що, на думку бійців ЗСУ з досвідом боїв, цілком помилковими є методика просування на танках та іншій бронетехніці, оскільки вони миттю підриваються ворожими дронами. Так само помилковим з поняття так званої "золотої години" — часу, протягом якого пораненого мають вивезти з фронту і надати медичну допомогу. В нових умовах у бійців немає цієї години, оскільки і позиції, і логістика перебувають під ударами БпЛА, написало BBC.

"Вони хочуть залітати на танках і "хамерах" прямо під окоп. Ну ми їм сказали, що так більше не працює. Зараз це все не так робиться", — уточнили українці.

Дронова війна — деталі навчання ЗСУ у Польщі

Медіа поспілкувалось з кількома бійцями ЗСУ, які проходили підготовку на західних військових полігонах, зокрема, у Польщі. З'ясувалось, що причина проблем у польських навчальних центрах — відсутність відповідного досвіду в інструкторів НАТО, які дають те, що є в застарілих підручниках та інструкціях.

"Вони продовжують навчати по "грюнвальдських" підручниках", — навело медіа слова бійця, який згадав про битву під Грюнвальдом у 1410 році.

З'ясувалось, що лише восени 2024 року у Польщі відкрився полігон "Йомсборг": на ньому враховують реалії війни, але відсутнє навчання керування БпЛА. При цьому у "Йомсборг" використовують знання українців, які привезли з собою кілька розвідувальних дронів Mavic: їх залучають під час навчань та на маневрах. Бійці ЗСУ самі ж навчають новобранців, оскільки інструктори не мають відповідних знань. Військові розповіли про реакцію чеського викладача, який мав бойовий досвід в Афганістані: він попросив забрати Mavic, коли усвідомив, як той працює.

"[Ми] показували їм, як правильно штурмувати за допомогою дрона. І наскільки це простіше. Вони були шоковані", — сказав BBC боєць з позивним "Кастет".

Тим часом журналісти звернулись до Міноборони Польщі з питанням щодо проблем з підготовкою ЗСУ. BBC отримало відповідь, що не було звернень про "невідповідність навчальних програм потребам української сторони".

Зазначимо, Фокус писав про особливості дронової війни, яка відбувається на полі бою в Україні. Наприклад, український наземний робот помітив російський дрон-"ждун", який очікував на здобич біля логістичного шляху бійців ЗСУ. Тим часом у жовтні західні аналітики пояснили, як змінились загрози для вертольотів ЗС РФ після появи швидкісних безпілотників ЗСУ.

