Инструкторы Североатлантического альянса, которые занимаются подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины на западных полигонах, лишь год назад обратили внимание на современные реалии войны и на дроны, рассказало BBC. До осени 2024 года инструкторы просили забрать "мавики" во время маневров и продолжали обучать штурмовать окопы противника танками и бронемашинами.

Украинские военные, которые проходят подготовку на полигонах в Польше, жалуются на устаревшие учебные программы НАТО, говорится в статье британской информационной корпорации BBC. Обучения продолжается три года российско-украинской войны, в которой позиции находятся под наблюдением беспилотников, и поэтому невозможно действовать по методикам войны в Ираке и Афганистане.

В статье объясняется, что, по мнению бойцов ВСУ с опытом боев, ошибочной является методика продвижения на танках и другой бронетехнике, поскольку они мгновенно подрываются вражескими дронами. Так же ошибочным является понятие так называемого "золотого часа" — времени, в течение которого раненого должны вывезти с фронта и оказать медицинскую помощь. В новых условиях у бойцов нет этого часа, поскольку и позиции, и логистика находятся под ударами БПЛА, написало BBC.

"Они хотят залетать на танках и "хамерах" прямо под окоп. Ну мы им сказали, что так больше не работает. Сейчас это все не так делается", — уточнили украинцы.

Дроновая война — детали обучения ВСУ в Польше

Медиа пообщалось с несколькими бойцами ВСУ, которые проходили подготовку на западных военных полигонах, в частности, в Польше. Оказалось, что причина проблем в польских учебных центрах — отсутствие соответствующего опыта у инструкторов НАТО, которые дают то, что есть в устаревших учебниках и инструкциях.

"Они продолжают обучать по "грюнвальдским" учебникам", — привело медиа слова бойца, который вспомнил о битве под Грюнвальдом в 1410 году.

Выяснилось, что только осенью 2024 года в Польше открылся полигон "Йомсборг": на нем учитывают реалии войны, но отсутствует обучение управлению БПЛА. При этом в "Йомсборг" используют знания украинцев, которые привезли с собой несколько разведывательных дронов Mavic: их привлекают во время учений и на маневрах. Бойцы ВСУ сами же обучают новобранцев, поскольку инструкторы не имеют соответствующих знаний. Военные рассказали о реакции чешского преподавателя, который имел боевой опыт в Афганистане: он попросил забрать Mavic, когда осознал, как тот работает.

"[Мы] показывали им, как правильно штурмовать с помощью дрона. И насколько это проще. Они были шокированы", — сказал BBC боец с позывным "Кастет".

Между тем журналисты обратились в Минобороны Польши с вопросом о проблемах с подготовкой ВСУ. BBC получило ответ, что не было обращений о "несоответствии учебных программ потребностям украинской стороны".

