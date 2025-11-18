"Тепер їй назавжди 17": ЗС РФ балістикою атакували Харківщину, загинула молода спортсменка (фото)

У Харківській області минулої доби під обстрілами російських військ постраждали п’ять населених пунктів: загинула 17-річна дівчина, ще 11 людей отримали поранення, серед них дитина. Ворог застосував ракети та безпілотники, завдавши значних руйнувань житловим будинкам та об’єктам інфраструктури.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, за останню добу під ударами російських військ опинилися п’ять населених пунктів регіону. Внаслідок атак постраждали 11 мирних жителів, серед яких дитина, а ще одна дитина загинула.

У місті Берестин жертвою обстрілу стала 17-річна дівчина. Крім того, поранення отримали десятеро осіб: чоловіки віком 31, 26, 33, 29 та 50 років, жінки 74, 70, 30 і 36 років, а також 16-річний підліток. У селі Котівка Барвінківської громади поранено 80-річну жінку.

За даними Харківської ОДА, ворог активно використовував різні види озброєння:

чотири ракети (тип уточнюється);

шість ударних безпілотників типу "Герань-2";

16 інших дронів (тип уточнюється).

У результаті обстрілів пошкоджено або зруйновано низку цивільних об’єктів, зокрема:

у Котівці (Ізюмський район) постраждав приватний будинок;

у Лозовій (Лозівський район) зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура;

у Берестині постраждали багатоквартирний та два приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, електромережі, магазин, автобус та об’єкти залізниці.

Наслідки удару ЗС РФ у с. Котівка Фото: Харківська ОДА

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом доби прийняв 52 особи, ще семеро залишаються на місці. Загалом від початку роботи пункту зареєстрували 12 568 людей.

Трагічною звісткою стало загибель Карини Бахур — 17-річної дівчини з Берестина. Місцева редакція Берестин.info повідомила про її смерть та висловила щирі співчуття рідним і близьким.

Карина мала значні спортивні досягнення: численні нагороди та медалі, а цьогоріч отримала посвідчення майстра спорту з кікбоксингу ISKA.

"У зовсім юної, красивої, сильної дівчини було все життя попереду, але тепер їй назавжди 17… Карину вбила Росія, підло, пізно ввечері, запустивши ракети на Берестин", — йдеться в дописі.

Карина Бахур загинула внаслідок атаки ЗС РФ Фото: Telegram

Окрім цього, голова Берестинської громади Світлана Кривенко повідомила, що під час обстрілу дівчина отримала осколкові поранення. Їй зробили операцію, однак стан виявився критичним, і під час хірургічного втручання вона померла.

За її словами, станом на ранок 18 листопада у місцевій лікарні залишалися семеро постраждалих, серед них 16-річний підліток. Усі отримали необхідну медичну допомогу. Людям пропонували психологічну підтримку, але наразі ніхто не скористався цією можливістю; можливо, вона знадобиться людям похилого віку, які потребують додаткового супроводу.

Через обстріли пошкодження отримали багатоповерхові та приватні будинки, проте повністю зруйнованих споруд немає. Наразі триває обстеження пошкоджень: у багатоповерхівках ремонтують покрівлі та закривають вибиті вікна, у приватному секторі серйозних пошкоджень зазнали близько 100 будинків.

Для оцінки збитків працює комісія міської ради, яка розділилася на групи, щоб охопити всі постраждалі об’єкти. Комунальні служби та Берестинське ЖРЕП займаються прибиранням та вивезенням сміття, що залишилося після обстрілів.

Нагадаємо, що у ніч на 18 листопада Дніпро та Дніпропетровська область зазнали масованої атаки російських безпілотників та артилерії. Внаслідок ударів постраждали люди, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки, а рятувальники ліквідовують наслідки.

Також Фокус писав, що цієї ночі російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі Дніпра та низки станцій на Харківщині, спричинивши значні руйнування та людські жертви.